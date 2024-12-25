2025 en düşük öğretmen maaşı belli oldu!

Öğretmenlerin 2025 Ocak itibariyle alacakları maaş sık sık araştırılıyor. Bu sene itibarıyla mesleğe yeni başlayacak birçok öğretmen, en düşük öğretmen maaşının ne kadar olacağını merak ediyor. 2024 yılının son 6 aylık enflasyon verileri göz önünde bulundurularak öğretmenlerin alacağı maaş hesaplandı. En düşük öğretmen maaşı ne kadar olacak? İşte 2025 öğretmen maaşı!

ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren ve hükümetle pazarlık yapılarak alınan zam 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 6, diğer 6 ayı için de yüzde 5 olmuştu. Başka bir deyişle memur ve memur emeklileri eğer enflasyon farkı oluşmazsa 2025 yılında kümülatif olarak yüzde 11.3 zamma razı gelmişti.

Bu doğrultuda 1/4 öğretmen maaşının ocak ayında 47433’ten 52366’ya çıkması bekleniyor. 1/4 uzman öğretmen maaşının ise 52568’den 58035’e çıkacağı tahmin ediliyor.

MEMUR MAAŞI ZAAMI NASIL HESAPLANIYOR?

2024 yılı temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarında gerçekleşen enflasyon oranları toplandığında %14,57'lik bir oran ortaya çıkıyor. TCMB tarafından aralık ayı enflasyon oranı için yapılan tahmin ise 1,72 olarak güncellendi. Bu rakamlar göz önünde bulundurulduğunda 2024'ün son 6 aylık enflasyon oranı %16,29 olacağı tahmin ediliyor.

2024'ün ikinci altı aylık dönemi için %10 zam alan memurların yıl sonu zammı için alacağı enflasyon farkı %6,29 oluyor. Bu rakamın üzerine 2025'in ilk 6 ayı için yapılan toplu sözleşme anlaşması gereği %6'lık oranda eklendiği zaman, memurların 2025 Ocak ayı itibariyle alacakları zam oranı net olarak %12,29 oluyor.