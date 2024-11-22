2025 evde bakım maaşı ne kadar olacak? İşte beklenen zam oranı

2024 yılındaki memur maaşı artışları dikkate alındığında, 2025’te evde bakım maaşına ciddi bir zam yapılması bekleniyor. Resmi açıklama henüz yapılmamış olsa da ocak ayında belirlenen oranlar sonrasında net rakamların duyurulması bekleniyor. Bu maaş, engelli bireylerin ve ailelerinin hayatını kolaylaştırmak adına önemli bir devlet desteği olarak öne çıkıyor.

MEMUR MAAŞI OCAK ZAMMI

Yıl sonu enflasyon beklentileri netleşmeye başladı. Merkez Bankası'nın kasım ayı Piyasa Katılımcı Anketi'ne göre yıl sonunda enflasyon yüzde 44,81 olacak.

Bu tahmine göre 6 aylık enflasyon oranı yüzde 16,17 civarında olurken, oluşacak enflasyon farkı ise yüzde 5,61 olacak. Böylece memur ve memur emeklileri yüzde 12 kümülatif zam alma hakkına sahip olacak. Son açıklanan enflasyon verileriyle birlikte memur ve memur emeklilerine yaklaşık olarak yüzde 12 civarında zam yapılması bekleniyor.

Evde bakım maaşı ise şuan 9 bin 77 lira olarak ödeniyor. Evde bakım maaşının memur zammı sonrasında 10 bin 166 lira olarak belirlenmesi beklentiler dahilinde bulunuyor.