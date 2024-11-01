2025 yılında dolar kaç tl olacak?

Dolar kuru yükseliş eğilimi gösterse de dolardaki baskı devam ediyor. Yıl sonu dolar kaç lira olur? Dünyaca ünlü banka yıl sonu dolar beklentisini düşürdü. İşte ayrıntılar...

Mert Sagit Mert Sagit
2025 yılında dolar kaç tl olacak?
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Dolar Ekim ayını sınırlı yükselişle kapattı. Dolar kurundaki yatay seyir devam ederken yıl sonu dolar beklentileri de açıklanıyor. Euro paritede hareketlenmeye başladı. Peki bugün dolar, Euro ve diğer döviz kurları kaç liradan satılıyor?

Kapalıçarşı'da dolar 34,32 TL, Euro 37,32 TL, İngiliz Sterlini 44,22 TL ve İsviçre Frangı 39,63 TL'den satılıyor.

2025 YILI DOLAR KAÇ LİRA OLUR?

Garanti BBVA Araştırma, Türkiye Ekonomik Görünümü Ekim 2024 raporunu yayımladı. Raporda yıl sonu dolar beklentisinde değişiğe gidildiği görüldü. Garanti BBVA uzmanlarının daha önceki raporlarında 2024 yılsonu dolar/TL beklentisi 38 seviyesinde olurken, 37'ye çekildi. 2025 yılsonu dolar/TL beklentisi de 45,5 TL oldu.

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