2025'te bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

2025 yılı bedelli askerlik ücreti, ocak ayında memur zammı ve enflasyon farkına bağlı olarak belirlenecek. Nihai ücret, Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulacak. Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan yüzde 41,11'lik tahmine göre, bedelli askerlik ücreti yüzde 11,33 oranında artış gösterebilir.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

NTV'nin hesaplamalarına göre; 2024 yılında 217 bin 871 lira 4 kuruş olan bedelli askerlik ücreti, 2025 yılında 242 bin 555 lira seviyesine çıkabilir. Kesin rakam ise 2025 Ocak ayının ilk haftasında Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanacak.

2024 YILI BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ

Milli Savunma Bakanlığı, 2024 yılı için bedelli askerlik ücretini 217 bin 871 lira 4 kuruş olarak belirlemişti.

BEDELLİ ASKERLİK ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Bedelli askerlik başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler, ödemelerini peşin olarak Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yapabilirler. Katsayının belirlenmesi sonrası nihai ücret tutarı netleşecektir.