22 Eylül 2025 döviz kuru | Dolar ve Euro canlı fiyatları

Döviz kurlarında hareketlilik devam ediyor. 22 Eylül 2025 Pazartesi günü, Dolar 41,41 TL’den, Euro ise 48,71 TL’den işlem görüyor. İç ve dış piyasaları etkileyen döviz kurları ve altın fiyatlarındaki değişimler, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Yeni günde Dolar/TL, 41,3567 TL (alış) ve 41,4113 TL (satış) seviyelerinden işlem görürken, Euro aynı saat itibarıyla 48,7133 TL seviyelerinde seyrediyor.