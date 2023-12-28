25 Bin TL Faizsiz Kredi Veren 5 Banka!

Yeni yıl yaklaşırken bankalar da müşterilerine yılın son fırsatlarını sunuyor. Bu fırsatlar arasında 25 bin TL faizsiz kredi de bulunuyor. 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olan bu kampanya, nakit paraya ihtiyacı olanları bir ölçüde rahatlatıyor.

Çalışan ve emekli vatandaşlara yönelik faizsiz kredi fırsatları sunan bankalar şu şekilde:

Enpara Faizsiz İhtiyaç Kredisi: Enpara, 2023'ün son kampanyasında 6 ay vadeli faizsiz ihtiyaç kredisi sunuyor. Ancak bu fırsattan yararlanmak için müşterilerin Enpara'da ilk kez hesap açmış olmaları gerekiyor.

Yapı Kredi Bankası Faizsiz İhtiyaç Kredisi: Yapı Kredi Bankası, yeni müşterilerine özel olarak 20 bin TL'ye kadar faizsiz kredi imkanı tanıyor. Bu kredinin 15 bin TL'si 6 ay vadeli nakit avans olarak, Chippin üyeliği olanlara ise ekstra 5 bin TL nakit avans olarak veriliyor.

Akbank Sıfır Faizli İhtiyaç Kredisi: Akbank, 6 ay vadeli faizsiz ihtiyaç kredisini 20 bin TL'ye kadar sunuyor. Ancak bu fırsattan yararlanmak için başvuru yapan kişilerin ilk defa Akbank müşterisi olmaları gerekiyor.

QNB Finansbank Faizsiz İhtiyaç Kredisi: QNB Finansbank, faizsiz ihtiyaç kredisi kampanyasında 20 bin TL'ye kadar kredi veriyor. Bu miktarın 10 bin TL'si nakit avans, diğer 10 bin TL'si ise kredi olarak kullanılabiliyor. Her iki bölüm için de 6 ay vadeli ödeme seçeneği sunuluyor.

Garanti Bankası Faizsiz Kredi: Garanti BBVA, yeni müşterilere özel olarak 25 bin TL'ye kadar faizsiz kredi imkanı sunuyor. Bu kredinin 15 bin TL'si 6 ay vadeli nakit avans olarak, kalan 10 bin TL ise %0.99 faizle 6 ay vadeli kredi olarak çekilebiliyor.