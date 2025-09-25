25 Eylül 2025 döviz kurları: Dolar, Euro ve Sterlin güncel fiyatları

Euro ise 48,6925 TL’den alınıp 48,8222 TL’den satılıyor ve değişim yüzde 0,20 olarak kaydedildi. Sterlin ise 55,9841 TL’den işlem görüyor.

Dün dolar en yüksek 41,4668 TL’yi, en düşük 41,4039 TL’yi görerek günü 41,4403 TL’den tamamladı. Euro ise en yüksek 49,0142 TL’den, en düşük 48,6386 TL’den işlem görürken günü 48,6826 TL olarak kapattı.

Eylül ayının ilk gününe göre dolar 0,35 TL artarak yüzde 0,85 değer kazandı. Yılbaşı başlangıç değeri olan 35,3663 TL’ye göre dolar 6,10 TL artış göstererek yüzde 17,25 oranında değer kazandı. Son bir yıla bakıldığında ise dolar 34,1388 TL’den 41,4678 TL’ye yükselerek yüzde 21,47 değer kazancı sağladı.

Euro Eylül ayının başına göre 0,59 TL artışla yüzde 1,22 değer kazandı. Yılbaşı başlangıç değeri olan 36,4849 TL’ye göre euro 12,30 TL artış göstererek yüzde 33,70 değer kazandı. Son bir yılda euro, 38,0393 TL’den 48,7801 TL’ye yükselerek yüzde 28,24 değer kazancı elde etti.

Sterlin ise bu ayın başına göre 0,10 TL artarak yüzde 0,19 değer kazandı. Yılbaşı başlangıç değeri 43,9782 TL olan sterlin, 11,83 TL artarak yüzde 26,90 oranında değer kazandı. Son bir yılda ise sterlin, 45,5151 TL’den 55,8101 TL’ye yükselerek yüzde 22,62 değer kazandı.