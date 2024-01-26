300 bin TL'lik kredinin geri ödeme tutarı dudak ıçıklattı! İşte o rakam...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını bugün açıklamıştı. Yılın ilk faiz kararı için PPK, Başkan Hafize Gaye Erkan önderliğinde toplanmıştı. Yapılan toplantıdan faizleri 250 baz puan artırma kararı çıkmıştı. Böylece yüzde 42,5 olan faiz oranı yüzde 45 olmuştu.

DUDAK UÇUKLATTI

MB'nin son faiz kararı sonrasında bankaların krediler için uyguladığı kredi faiz oranları dudak uçuklattı.

300 bin TL'lik krediye uygulanacak 24 aylık vadede geri ödeme tutarının 690 bin TL olması sosyal medyada gündem oldu.