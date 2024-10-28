33 ilde KPSS'siz personel alımı

Türkiye İş Kurumu resmi internet adresi tarafından KPSS'siz personel alımı yapılacak. Belediyeler ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ve Belediye Şirketlerine yapılacak olan personel alımı hakkındaki ayrıntılar ise merak ediliyor.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Belediye işçisi alımı ilanlarına başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:

1. Türk vatandaşı olmak.

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

ALIM YAPILACAK KADROLAR

Büro Memuru,

Halkla İlişkiler Görevlisi,

Şoför,

Veteriner Hekim,

Sağlık Personeli,



Hemşire,

Temizlik Görevlisi,

Şoför,

Güvenlik Görevlisi,

Çöpçü



Tekniker,

Teknisyen,

Beden İşçisi,

Hasta Bakıcı,

Muhasebe Görevlisi



İlk ve Acil Yardım Teknikeri,