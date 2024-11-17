36 kurum kapısını açtı: 795 yeni memur alımı yapılacak!

Değişen çalışma koşulları, birçok vatandaşı devlet kurumlarında çalışmayı daha avantajlı görmeye yöneltti. Bu doğrultuda, memur alımlarını yakından takip edenler için sevindirici haber geldi. 36 farklı devlet kurumu, toplamda 795 memur alımı yapacağını açıkladı.

Devlet kadrolarına katılmak isteyen adaylar için detaylar ve başvuru süreçleri önümüzdeki günlerde paylaşılacak. Memur olmak isteyenler için fırsat dolu bir dönem başlıyor!

İşte memur alımı yapacak kurum ve kuruluşlar…

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

13 öğretim üyesi alacak. Başvuru tarihleri: 15 Kasım - 29 Kasım.

4 öğretim görevlisi alacak. Başvuru tarihleri: 15 Kasım - 29 Kasım.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

4 öğretim görevlisi alacak. Başvuru tarihleri: 15 Kasım - 5 Aralık.

49 öğretim üyesi alacak. Başvuru tarihleri: 15 Kasım - 5 Aralık.

6 araştırma görevlisi alacak. Başvuru tarihleri: 15 Kasım - 5 Aralık.

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

3 öğretim elemanı alacak. Başvuru tarihleri: 15 Kasım - 29 Kasım.

20 öğretim üyesi alacak. Başvuru tarihleri: 15 Kasım - 29 Kasım.

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

53 öğretim üyesi alacak. Başvuru tarihleri: 15 Kasım - 29 Kasım.

AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

15 Kasım - 29 Kasım.

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

10 öğretim üyesi alacak. Başvuru tarihleri: 15 Kasım - 2 Aralık.

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

17 öğretim üyesi alacak. Başvuru tarihleri: 15 Kasım - 29 Kasım.

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

26 uzman yardımcısı alacak. Başvuru tarihleri: 15 Kasım - 29 Kasım.

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

25 sözleşmeli personel alacak. Başvuru tarihleri: 15 Kasım - 29 Kasım.

YALOVA ÜNİVERSİTESİ

6 öğretim elemanı alacak. Başvuru tarihleri: 14 Kasım - 28 Kasım.

MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI

80 sürekli işçi alacak. Başvuru tarihleri: 14 Kasım - 24 Kasım.

232 memur alacak. Başvuru tarihleri: 14 Kasım - 24 Kasım.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

9 geçici işçi alacak. Başvuru tarihleri: 14 Kasım - 18 Kasım.

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

12 öğretim üyesi alacak. Başvuru tarihleri: 14 Kasım - 28 Kasım.

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

11 öğretim üyesi alacak. Başvuru tarihleri: 14 Kasım - 28 Kasım.

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

15 öğretim üyesi alacak. Başvuru tarihleri: 13 Kasım - 27 Kasım.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

7 öğretim üyesi alacak. Başvuru tarihleri: 13 Kasım - 27 Kasım.

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

Düzeltme ilanı. Başvuru tarihleri: 13 Kasım - 25 Kasım.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

4 öğretim elemanı alacak. Başvuru tarihleri: 13 Kasım - 28 Kasım.

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

Düzeltme ilanı. Başvuru tarihleri: 12 Kasım - 25 Kasım.

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ:

7 öğretim elemanı alacak. Başvuru tarihleri: 12 Kasım - 27 Kasım.

7 öğretim üyesi alacak. Başvuru tarihleri: 12 Kasım - 27 Kasım.

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

2 sözleşmeli bilişim personeli alacak. Başvuru tarihleri: 12 Kasım - 26 Kasım.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

5 öğretim üyesi alacak. Başvuru tarihleri: 12 Kasım - 26 Kasım.

AMASYA ÜNİVERSİTESİ

12 öğretim üyesi alacak. Başvuru tarihleri: 12 Kasım - 26 Kasım.

1 öğretim elemanı alacak. Başvuru tarihleri: 12 Kasım - 26 Kasım.