3,6 milyar liralık vergi vurgunu! 1725 kişi vergi radarında

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın gelir vergisindeki kaçakları tespit etmek için başlattığı kapsamlı denetimlerde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2022, 2023 ve 2024 yıllarını kapsayan analiz çalışmasında halka açık şirketlerden elde edilen kar paylarını (temettü) detaylı bir şekilde inceledi.

Bu kapsamda, borsaya açık şirketlerin yatırımcılarına dağıttığı temettü gelirlerinin brüt tutarları belirlendi ve bu ödemeleri alan kişilerin vergi yükümlülükleri incelendi.

3 YILDA 3,6 MİLYAR LİRA GİZLİ GELİR

Gerçek kişiler için Gelir Vergisi Kanunu çerçevesinde kar paylarının yarısı gelir vergisinden muaf tutuluyor. Ancak istisna uygulandıktan sonra kalan kısmın belirli bir sınırı aşması halinde yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesi gerekiyor.

GİB tarafından yapılan çalışmalarda, 1725 kişinin bu sınırı aşmasına rağmen yıllık gelir vergisi beyannamesi vermediği ortaya çıktı. Söz konusu kişilerin toplamda 3,6 milyar liralık kar payını beyan dışı bıraktıkları tespit edildi.

Bu durumun devlete olan maliyeti ise yaklaşık 200 milyon liralık vergi kaybı olarak hesaplandı.

VERGİ KAÇAKÇILARI TEK TEK BELİRLENDİ

Bakanlık, tespit edilen 1725 kişinin kimlik bilgileri ve vergiye tabi kazançlarıyla birlikte ilgili vergi dairelerine resmi olarak bildirimde bulundu. Böylece hem tahsilat hem de yasal takip süreci başlatılmış oldu.

Vergi sisteminin dijitalleşmesi ve entegre veri analizleri sayesinde bu tür kaçakların çok daha kısa sürede tespit edilebildiğine dikkat çekiliyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Gelir İdaresi’nin teknolojinin tüm imkanlarından yararlanarak denetimlerini sürdürdüğünü belirtti. Şimşek, amaçlarının sadece denetim olmadığını şu sözlerle dile getirdi: “Bu tür analizlerle hem gönüllü uyum seviyesini artırmak, hem de vergi sistemini daha adil, şeffaf ve sürdürülebilir hale getirmek önceliğimizdir. Vergi yükümlülüklerini yerine getirmeyen hiçbir mükellef gözden kaçmayacak.”

Uzmanlar, özellikle borsa yatırımcılarının temettü gelirlerinin beyan sınırını aşıp aşmadığını düzenli olarak kontrol etmeleri gerektiği konusunda uyarıyor. Aksi takdirde, vergi ziyaı ve usulsüzlük cezası gibi yaptırımlar gündeme gelebiliyor.