43 bin çiftçiye ücretsiz yakıt! Belediye başkanı açıkladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekonomik dalgalanmalar sebebiyle çeşitli zorluklar yaşayan Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı 43 bin 15 çiftçiye toplam 4 milyon 842 bin 800 litre akaryakıt dağıtımı yapacak. Desteğin ayrıntıları ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor...

43 bin çiftçiye ücretsiz yakıt! Belediye başkanı açıkladı
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Proje ile tarımsal üretime destek sağlanması ve çiftçilerin ekonomik yükünün hafifletilmesi hedefleniyor.

BELEDİYE BAŞKANI DUYURDU

Dağıtım törenine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin katıldı. Törende Çiftçiler, traktörleriyle istasyona gelerek ücretsiz akaryakıtlarını aldı, memnuniyetlerini dile getirdi.

Başkan Fatma Şahin programda yaptığı konuşmada, çiftçinin üretimini artıracak, cebini rahatlatacak projeleri her yıl üstüne koyarak devam ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

“Çiftçiye fide, fidan, tohum gibi birçok desteğimiz oldu. Daha sonra çiftçimize de danışıp, sorduk; onlar da akaryakıtın kendileri için çok daha iyi bir destek olduğunu ifade ettiler. Mazot maliyetinin kendileri için çok önemli olduğunu söylediler. Bilindiği üzere çiftçi rahatlarsa şehir ekonomisi de rahatlıyor. İstihdam artıyor. İhracatımız artıyor. Bu destekten dolayı çiftçiden büyük bir memnuniyet var.”

Bu yılki mazot desteği öncesinde çiftçinin dağıtım tarihini öne çekmek gibi bir ricası olduğuna vurgu yapan Başkan Şahin, “Çiftçilerin bu isteğine göre hareket edip mazot desteği tarihini öne çektik” diye konuştu.

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