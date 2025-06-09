5 yılda milyonlarca meslek yok olacak: Hangi meslek grupları riskte?

Kimi yok olup tarihe karışacak, kimi en çok aranan meslek olacak…2025-2030 arasında 92 milyon iş yok olacak, 170 milyon yeni iş alanı ortaya çıkacak…



Dünya Ekonomik Forumu’nun yayınladığı Mesleklerin Geleceği Raporuna göre Yapay zekanın, dijitalleşme ve yeşil dönüşümün, çobanlıktan banka gişe görevliliğine kadar pek çok geleneksel mesleği tehdit ettiğini ortaya koydu…



Yapay zeka ve dijitalleşme, gişe görevlisi, kasiyer, montaj işçisi, çoban, çiftçi, sarraf ve zanaatkar gibi birçok geleneksel mesleğin sonuna neden olabilir.

Ayrıca iklim değişikliğiyle mücadele çerçevesinde yürütülen yeşil dönüşümün de fosil yakıt sektörünü bitirebilir…



Önümüzdeki beş yıllık dönemde, finansal teknoloji mühendisliği, yapay zeka uzmanlığı, siber güvenlik, çevre mühendisliği gibi alanların en hızlı büyüyen meslekler arasında olabilir.

Teknoloji okuryazarlığı, problem çözme, esneklik, empati gibi becerilerin önemi giderek artacak, mesleklerin yaklaşık yüzde 22’sinin ya tamamen yok olacak ya da ciddi bir dönüşüm geçirecek…



Banka gişe görevlisi, müşteri temsilciliği, muhasebecilik, veri giriş memurluğu, kasiyerlik gibi meslekler yapay zeka destekli yazılımlar tarafından kullanılırken, üretim hatlarında çalışan montaj işçileri, paketleyiciler ve depo görevlileri de robotik sistemler karşısında işlerini kaybedebilir…