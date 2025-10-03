500 milyar dolar yastık altında! Karahan: Altın birikimleri enflasyonla mücadeleyi zora sokuyor

TCMB Başkanı Fatih Karahan, Amsterdam’da Avrupa Merkez Bankası yetkilisi Klaas Knot’a düzenlenen veda etkinliğinde bir panele katıldı. Burada yaptığı konuşmada Türkiye’deki yastık altı altın varlıklarına dikkat çeken Karahan, altın talebinin fiyat istikrarını sağlama sürecine zarar verdiğini ifade etti.

“ALTIN TALEBİ ENFLASYONLA MÜCADELEYİ ZAYIFLATIYOR”

Türkiye’de vatandaşların önemli bir kısmının birikimlerini altın üzerinden değerlendirdiğini belirten Karahan, bu tutarın yaklaşık 500 milyar dolar seviyesine ulaştığını söyledi. Karahan, “Altın talebi enflasyonla mücadeleyi zayıflatıyor” ifadesiyle altın piyasasının para politikasına etkisini net biçimde dile getirdi.

Konuşmasında döviz piyasasına da değinen Karahan, doların küresel bağlamdaki rolünün sorgulandığını belirtti. Doların zayıf seyrettiği dönemlerin genellikle gelişen piyasalar için olumlu sonuçlar doğurduğunu ifade eden Karahan, Türkiye’de ise altın faktörünün bu etkinin hissedilmesini sınırladığını söyledi.

Enflasyonla mücadelede sıkı para politikasının süreceğini vurgulayan Karahan, “Para politikasını bir süre daha sıkı tutmalıyız” ifadelerini kullandı.