7 Bin TL'yi Aşacak! Bu Zam Herkesi Etkiliyor...

7 milyon çalışanı doğrudan etkileyecek asgari ücret zammı, işsizlik maaşının ne kadar olacağı sorularını da gündeme getirdi.

17 Bin TL'yi Aşması Bekleniyor

Tahminlere göre asgari ücret için yüzde 30 ile 55 arasında zam yapılması öngörülüyor. Yüzde 30 zam yapılması durumunda 2024 yılında asgari ücretin 14 bin 822 lira, yüzde 55 zam yapılması halinde ise 17 bin 763 liraya çıkması bekleniyor.

Tek Zam Yapılacak

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrete yeni yılda ara zam yapılmayacağı sinyalini vermişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Çalışanlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bu süreçte temel hedefimiz bir hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmek. Komisyon ayrıca asgari ücreti belirlerken ülkenin içinde bulunduğu koşulları dikkate alarak tespit yapmaktadır. Kimseyi mağdur etmeyecek en makul nokta belirlenecek" ifadelerini kullanmıştı.

İşsizlik Maaşı 7 Bin TL'yi Geçecek

İşsizlik maaşı en düşük brüt asgari ücretin yüzde 40’ı en yüksek de brüt asgari ücretin yüzde 80’i kadar olabiliyor. Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılması halinde en düşük işsizlik maaşının 6 bin 922 liraya, yüzde 55 zam yapılması halinde ise 8 bin 253 liraya çıkması beklentiler arasında. En yüksek işsizlik maaşı ise yüzde 30 zam ile 13 bin 845 liraya, yüzde 55 zam olması durumunda da 16 bin 507 liraya çıkması öngörülüyor.

65 Yaş Aylığı Ne Kadar Olacak

65 yaş aylıkları da asgari ücrete yüzde 30 zam gelmesi halinde 4 bin 139 liraya, yüzde 55 zam gelirse 4 bin 935 liraya çıkacak.

Engelli Aylıkları Ne Kadar Olacak

Gelecek asgari ücret zamlarıyla birlikte engelli aylıkları da yükselecek. Yüzde 40-69 arası engelli olanların maaşlarına yüzde 30 zam gelirse 3 bin 411 lira, yüzde 55 zam gelirse 4 bin 67 liraya çıkacak.

Yüzde 70 ve üzeri engelliliği bulunanların maaşlarına yüzde 30 zam gelirse 4 bin 956 liraya, yüzde 55 zam gelirse 5 bin 910 liraya çıkacak.18 yaş altı engelli aylığına yüzde 30 zam gelirse 3 bn 304 liraya, yüzde 55 zam gelirse 3 bin 940 liraya çıkacak.

Asgari Ücretlinin Kıdem Tazminatı

Asgari ücret alanların kıdem tazminatı hesaplamaları da yeni zamma göre değişecek. 1 yıldır çalışan asgari ücretli biri eğer asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse 17 bin 438 lira, yüzde 55 zam gelirse 20 bin 791 lira kıdem tazminatı alacak. 10 yıl çalışan asgari ücretli yüzde 30 zamla 174 bin 380 lira, yüzde 55 zamla 207 bin 910 lira kıdem tazminatını hak edecek.