830 bin sazan balığı yavrusu Manyas gölü ile buluştu!

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde yer alan Ürkmez Su Ürünleri Üretim İstasyonundan getirilen 830 bin sazan balığı yavrusu Manyas İLçe Tarım ve Orman İlçe Müdürü Erdal Ok ve diğer yetkili personelin gözetiminde Manyas Gölüne salındı.

Manyas Gölünde balıkçılık yapan kırsal Kocagöl Mahallesi Su ürünleri Kooperatifi Başkanı Kadir Oktay " Manyas Gölünde balık popülasyonunun her geçen gün azaldığını, balık miktarını koruyarak, sürdürülebilir balıkçılığı sağlamak için yapılan bu projeden çok memnunuz. Manyas Gölünden yüzlerce kişi balıkçılık yaparak ekmeğini kazanıyor. Bakanlığımıza ve diğer emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. "

830 BİN SAZAN BALIĞI YAVRUSU MANYAS GÖLÜ İLE BULUŞTU!