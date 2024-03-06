ABD'nin tehdidi sonrası o firma Rusya'dan petrol alımını durdurdu

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ile ticaret yapan ülkelere baskılarını sürdürüyor. Aralık ayında imzalanan Başkanlık Kararnamesi'nde Amerika, Rusya ile ticarete aracılık eden finans kuruluşlarına yaptırım sopası göstermişti. Amerika'nın bu adımı, özellikle yaptırımlar sonrası Rus petrolünün en büyük ihracatçılarından biri haline gelmişti. Bunun üzerine Amerika, Türkiye'deki firmalara baskıyı arttırdı.

Son olarak Aydınlık Gazetesi'nin ortaya çıkarttığı haberede, ABD'li yetkililerin Ankara'da Türk firmalarına Rusya ile ticareti kesmeleri yönünde baskı yaptığını ortaya çıkmıştı. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nde görevli memurlar, Türk firmaları yaptırım listesine almakla tehdit etmişti.

Ticareti baltalayan bu girişimler sonrası Türkiye'nin Akdeniz'deki orta ölçekli petrol terminalleri arasında yer alan Global Terminal Services, Reuters'a yaptığı açıklamada Rusya'dan petrol alımını durdurduğunu açıkladı.

Açıklamada, "GTS Rus petrolü ile bağlantılı olabilecek tüm yolları kesme kararı almış ve bunu şubat ayı sonlarında müşterilerine açıklamıştır. Yürürlükte olan yaptırımlara ek olarak, herhangi bir yasa, düzenleme ve yaptırım ihlal etmiyor bile olsa Rus menşeli veya Rus limanlarından yüklenen hiçbir ürünü kabul etmeme kararı almıştır" denildi.

RUSYA'DAN PETROL ALIMI 7 KAT ARTIŞ GÖSTERDİ

ABD baskılarına boyun eğen GTS terminalin 2023 yılında yükleme yaptığı Rus menşeli petrol ve yakıt miktarı Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı özel askeri operasyonlar öncesinde, 2021 yılında aldığı tüm miktarın yaklaşık yedi kat üzerinde gerçekleşti. Kpler'e göre terminalden gerçekleştirilen ihracat da geçen yıl, 2021'de kaydedilen seviyenin neredeyse beş katına çıkarak keskin yükseldi ve 24,7 milyon varile çıktı.

GLOBAL TERMİNAL SERVİCES ŞİRKETİ NEDİR?

Global Terminal Services, 1984 yılında Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Petrol Depolama Terminali'ni kurdu. 1990'lı yılların ortalarında Delta Grup, Akdeniz Bölgesi'nin en büyük LPG depolama terminallerinden birini inşa etti. Sonra LPG işini BP ve Mobil Ortak Girişimi'ne sattı. 2007 yılında Dörtyol Petrol Depolama Terminali'nin kapasitesi iki katına çıkarılarak 650.000 m²'ye ulaşmıştır. Bu genişleme projesi, bir Dünya Bankası Grubu kuruluşu olan Uluslararası Finans Kurumu (IFC) tarafından finanse edildi.

2012 yılında, Rubis Grubu'nun bir parçası olan Delta Petrol ve Fransa'daki Rubis Terminali, Delta Rubis'i oluşturmak için güçlerini birleştirdi. 2017 yılında Rubis Terminal, önceki ortağı Delta'nın tüm hisselerini tamamen satın almış ve Türkiye'de yeni adı verilen Rubis Terminal Petrol'ün tek sahibi olarak faaliyet göstermiştir. 2022 yılında GLOBAL TERMİNAL HİZMETLERİ A.Ş. adını aldı.