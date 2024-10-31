Açlık ve yoksulluk sınırı kaç TL? TÜRK-İŞ açıkladı
Türk-İş, ekim ayı açlık ve yoksulluk sınırı verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını gösteren AÇLIK SINIRI 20 BİN 431 TL'ye yükseldi.
ASGARİ ÜCRET VE AÇLIK SINIRI ARASINDAKİ FARK BÜYÜYOR
Ekim ayı itibarıyla asgari ücret 17 bin 2 TL iken, açlık sınırı ile asgari ücret arasındaki fark 3 BİN 429 TL olarak hesaplandı. Bu durum, asgari ücretle geçinmeye çalışan ailelerin temel gıda ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını bir kez daha ortaya koydu.
YOKSULLUK SINIRI 66 BİN TL’NİN ÜZERİNDE
Gıda harcamalarının yanı sıra giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık gibi temel gereksinimleri kapsayan YOKSULLUK SINIRI ise 66 bin 553 TL seviyesine yükseldi. Geçtiğimiz ay yoksulluk sınırı 64 bin 595 TL olarak açıklanmıştı.
BEKAR ÇALIŞANLARIN YAŞAM MALİYETİ ARTTI
Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti de bu dönemde artarak 26 BİN 527 TL’ye ulaştı. Gıda fiyatlarındaki artışın sürdüğü ülkede, Türk-İş verileri gıda enflasyonunda aylık yüzde 3,03, yıllık ise yüzde 49,31’lik bir yükselişe işaret etti.
YAŞAM MALİYETLERİ ARTIYOR
Açıklanan bu veriler, artan yaşam maliyetleri ve enflasyonist baskının vatandaşlar üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor.