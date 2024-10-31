Açlık ve yoksulluk sınırı kaç TL? TÜRK-İŞ açıkladı

Türk-İş, ekim ayı açlık ve yoksulluk sınırı verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını gösteren AÇLIK SINIRI 20 BİN 431 TL'ye yükseldi.

Mert Sagit Mert Sagit
Açlık ve yoksulluk sınırı kaç TL? TÜRK-İŞ açıkladı
Yayınlanma:

ASGARİ ÜCRET VE AÇLIK SINIRI ARASINDAKİ FARK BÜYÜYOR

Ekim ayı itibarıyla asgari ücret 17 bin 2 TL iken, açlık sınırı ile asgari ücret arasındaki fark 3 BİN 429 TL olarak hesaplandı. Bu durum, asgari ücretle geçinmeye çalışan ailelerin temel gıda ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını bir kez daha ortaya koydu.

YOKSULLUK SINIRI 66 BİN TL’NİN ÜZERİNDE

Gıda harcamalarının yanı sıra giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık gibi temel gereksinimleri kapsayan YOKSULLUK SINIRI ise 66 bin 553 TL seviyesine yükseldi. Geçtiğimiz ay yoksulluk sınırı 64 bin 595 TL olarak açıklanmıştı.

BEKAR ÇALIŞANLARIN YAŞAM MALİYETİ ARTTI

Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti de bu dönemde artarak 26 BİN 527 TL’ye ulaştı. Gıda fiyatlarındaki artışın sürdüğü ülkede, Türk-İş verileri gıda enflasyonunda aylık yüzde 3,03, yıllık ise yüzde 49,31’lik bir yükselişe işaret etti.

YAŞAM MALİYETLERİ ARTIYOR

Açıklanan bu veriler, artan yaşam maliyetleri ve enflasyonist baskının vatandaşlar üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı! Derbiye doğru geri sayım sürüyorTrabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı! Derbiye doğru geri sayım sürüyorSpor
açlık sınırı tüik yoksulluk sınırı
Günün Manşetleri
TGB’den yeni açılım tartışmalarına ODTÜ’den pankartlı yanıt
İYİ Partili Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş gözaltına alındı
198 terörist etkisiz hale getirildi
Eurofighter Typhoon savaş uçağı tedarikiyle ilgili açıklama
Dış ticaret açığı arttı
Esenyurt Belediyesi'ne kayyım atandı
Turizm gelirinde artış
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklandı
Cizre'de askeri araç kazası! 10 asker hastaneye kaldırıldı
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı
Çok Okunanlar
Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri belli oldu Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri belli oldu
11 gündür kayıp olan Ayşenur bulundu! 11 gündür kayıp olan Ayşenur bulundu!
Esenyurt Belediyesi'ne atanan kayyum Can Aksoy kimdir? Esenyurt Belediyesi'ne atanan kayyum Can Aksoy kimdir?
Ölümcül McDonald's salgınının nedeni ortaya çıktı Ölümcül McDonald's salgınının nedeni ortaya çıktı
Türkiye'den Rusya'ya 20 ton tereyağı sevkiyatı Türkiye'den Rusya'ya 20 ton tereyağı sevkiyatı