Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı! Derbiye doğru geri sayım sürüyor

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu heyecanı 11. hafta maçlarıyla devam edecek. Futbolseverlerin merakla beklediği haftada birbirinden keyifli 9 maç oynanacak.

Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından biri de Trabzon'da oynanacak. Trabzonspor ile Fenerbahçe, dev derbide Papara Park'ta karşı karşıya gelecek. 3 Kasım Pazar günü oynanacak ve büyük heyecana sahne olacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

DEV DERBİNİN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinde Oğuzhan Çakır görev alacak.

Oğuzhan Çakır'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Candaş Elbil yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Turgut Doman olacak.

DERBİYE KONUK TAKIM TARAFTARLARI ALINMAYACAK

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesinde Trabzon'da İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı yapıldı.

Toplantıda, ev sahibi kulübün talebi üzerine karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarların alınmamasına karar verildi.

Papara Park'ta oynanacak karşılaşmada yaklaşık 3 bin 500 personelin görev alacağı kaydedildi.