Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı! Derbiye doğru geri sayım sürüyor

Trendyol Süper Lig'de heyecan 11. hafta maçlarıyla devam edecek. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde dev derbide Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi maçta düdük çalacak hakem de açıklandı. İşte ayrıntılar...

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı! Derbiye doğru geri sayım sürüyor
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Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu heyecanı 11. hafta maçlarıyla devam edecek. Futbolseverlerin merakla beklediği haftada birbirinden keyifli 9 maç oynanacak.

Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından biri de Trabzon'da oynanacak. Trabzonspor ile Fenerbahçe, dev derbide Papara Park'ta karşı karşıya gelecek. 3 Kasım Pazar günü oynanacak ve büyük heyecana sahne olacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı! Derbiye doğru geri sayım sürüyor - Resim : 1

DEV DERBİNİN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinde Oğuzhan Çakır görev alacak.

Oğuzhan Çakır'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Candaş Elbil yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Turgut Doman olacak.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı! Derbiye doğru geri sayım sürüyor - Resim : 2

DERBİYE KONUK TAKIM TARAFTARLARI ALINMAYACAK

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesinde Trabzon'da İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı yapıldı.

Toplantıda, ev sahibi kulübün talebi üzerine karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarların alınmamasına karar verildi.

Papara Park'ta oynanacak karşılaşmada yaklaşık 3 bin 500 personelin görev alacağı kaydedildi.

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