Ağustos’ta dış ticaret açığında büyük düşüş

TÜİK'in yayınladığı Ağustos ayı dış ticaret raporuna göre, dış ticaret açığı Ekim 2021’den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye indi.

Ağustos ayında ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 artışla 22 milyar 48 milyon dolara çıkarken, ithalat yüzde 10,7 azalarak 27 milyar 40 milyon dolara düştü.

İhracatın ithalatı karşılama oranı geçen yıl Ağustos'ta yüzde 71,2 seviyesindeyken, bu yıl aynı dönemde yüzde 81,5’e yükseldi. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, Ağustos ayında yüzde 2,5 artarak 20 milyar 148 milyon dolara çıkarken, ithalat yüzde 5,6 düşerek 20 milyar 450 milyon dolara geriledi.

8 Aylık Ticaret Verileri

2024 yılının ilk sekiz ayında dış ticaret açığı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33,5 oranında azalarak 54 milyar 938 milyon dolara indi. İhracatın ithalatı karşılama oranı geçen yıl yüzde 66,6 seviyesindeyken, bu yıl yüzde 75,7’ye çıktı.

Ocak-Ağustos döneminde ihracat, yüzde 3,9 artışla 170 milyar 801 milyon dolara ulaşırken, ithalat yüzde 8,6 düşüşle 225 milyar 739 milyon dolara geriledi.

Sektörel Dağılım

Ağustos ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,6 olurken, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,1, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı ise yüzde 1,7 olarak kaydedildi.

Ocak-Ağustos döneminde ise imalat sanayi yüzde 94,3 ile ihracatta en büyük payı alırken, tarım ve ormancılık sektörü yüzde 3,5, madencilik sektörü yüzde 1,7 pay aldı.

İthalatta Malların Dağılımı

Ağustos ayında ithalatta, ara mallarının payı yüzde 69,6, sermaye mallarının payı yüzde 14,9 ve tüketim mallarının payı yüzde 15,4 oldu. Yılın ilk sekiz ayında ise ara mallarının payı yüzde 69,7, sermaye mallarının yüzde 14,8, tüketim mallarının ise yüzde 15,3 olarak gerçekleşti.

İhracatta Lider Almanya, İthalatta Çin

Ağustos ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı ve bu ülkeye yapılan ihracat 1 milyar 674 milyon dolar oldu. Onu sırasıyla ABD, Birleşik Krallık, Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29’unu oluşturdu.

Ocak-Ağustos döneminde de Almanya ilk sırada yer aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 13 milyar 625 milyon dolar olurken, onu ABD, Birleşik Krallık, Irak ve İtalya izledi.

İthalatta ise Çin, Ağustos ayında 4 milyar 21 milyon dolarlık ithalat ile ilk sırada yer aldı. Çin'i sırasıyla Rusya, Almanya, ABD ve İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 44,9’unu oluşturdu.