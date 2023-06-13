Aile Bakanlığından çocuklu ailelere destek!

Sosyal Ekonomik Destek çocuk yardımı programı, maddi durumu iyi olmayan ailelere iki farklı şekilde sunulmaktadır. Geçici sosyal destek ödemesi yılda 1 veya 2 kez yapılmakta, süreli sosyal destek ödemesi ise aylık olarak devam etmektedir. Bu ödeme, ailelerin çocuklarının eğitim ve temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmayı hedeflemektedir. Ancak, bu destek en fazla 2 çocuğa sahip olan aileler için geçerlidir.

BELLİ ŞARTLAR SAĞLANMALI

SED çocuk yardımından faydalanmak isteyen ailelerin belirli şartları sağlamaları gerekmektedir, bunlar arasında gelir durumu ve hanede yaşayan çocuk sayısı bulunmaktadır. Başvuruların incelenmesi ve onaylanması sonucunda aileler, ödemeden yararlanma hakkı elde edeceklerdir.

Çocuk yardımı ödemesi 2.337 TL’den 3.038 TL’ye çıkartıldı. Ayrıca, koruyucu ailelere yapılan ödemelerde çocuk başına aylık tutar 3.644 TL’den 4.853 TL’ye yükseltildi. Bu güncellemeyle birlikte, ihtiyaç sahibi ailelere ve koruyucu ailelere daha kapsamlı bir yardım sağlanması amaçlanmaktadır.