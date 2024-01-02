Airbnb ve Günlük Kiralamalara Yeni Düzenleme

1 Ocak itibariyle konutların ticari amaçla kiralanması konusunda bazı düzenlemeler getirildi. Yeni düzenlemelere göre AirBNB ve benzeri kiralamalar için yetki belgesi alınması zorunlu.

Yetki belgesi olmadan 100 günden az kiralama yapanlar bu düzenlemeye tabi oldu. Kurallara uymayanlar cezai yaptırımlarla karşılaşacak.

Ulusal Kanal’da Yeşim Eryılmaz’ın sunduğu Gün Ortası programına katılan İTO Gayrimenkul Komite Başkanı Hakan Akdoğan yeni düzenlemeyle birlikte kiralık konut arzının artacağını belirtti. Akdoğan’a göre bu durum fiyatlara da yansıyacak.

Hakan Akdoğan yaptığı açıklamada, "Belki de birçok mülk sahibi artık kısa dönem kiralama yapmak yerine kiralık konutları uzun dönem kiralama yapacaklar. Bugün 1 haftalık herhalde hiçbir mülk sahibi 100 tl ve 500 TL gibi bir rakamı ödemek istemez. Çünkü bu 1 seferde kesilecek ceza... Bunlar çok ciddi cezalar. Bunların caydırıcı olabileceğini düşünüyoruz. Vatandaşlarımız en azından bu dönem kiracı adayları daha fazla kiralık konuta ulaşabilecekler. Fiyatlarda da yine bazı bölgelerde özellikle normalleşme olur diye ümit ediyoruz. Kısa dönemli kullanan kiralık konuların uzun döneme dönebileceğini bunun da kiralık konut arzının artıracağını ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.