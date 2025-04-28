AK Parti seçmeninin yüzde 43,5'i ekonomiden memnun değil

MetroPOLL Araştırma'nın "Türkiye'nin Nabzı Nisan 2025" anketinde katılımcılara, "Son zamanlarda ülkemizde ekonominin iyi mi kötü mü yönetildiğini düşünüyorsunuz?" sorusu yöneltildi.

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AK Parti seçmeninin yüzde 43,5'i ekonomiden memnun değil
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Vatandaşın ekonomiye güveni azalıyor, ekonomi yönetimine yönelik memnuniyetsizlik ise artıyor.
Araştırmada AK Parti seçmeninin ekonomiye bakışı dikkat çekti. AK Parti seçmeninin yüzde 51,4'ü ekonominin iyi yönetildiğini düşünürken, yüzde 43,5’i kötü yönetildiğini ifade etti.

MHP seçmeninde de benzer bir tablo ortaya çıktı. Katılımcıların yüzde 54,2’si ekonomi yönetimini olumlu değerlendirirken, yüzde 42,7’si olumsuz görüş bildirdi.

Muhalefet seçmeninde ise memnuniyetsizlik çok daha yüksek seviyede. CHP seçmeninin yüzde 96,2’si ekonominin kötü yönetildiğini belirtirken, yalnızca yüzde 3,1'i ekonomi yönetimini olumlu buldu.
İYİ Parti seçmeninin yüzde 95,8’i de ekonomi yönetimine olumsuz not verdi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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