Akaryakıt devi üç büyük havalimanından çekiliyor: Operasyonlar devredildi

BP SONRASI BENZER HAMLE GELDİ

İngiliz enerji devi BP’nin Türkiye’deki akaryakıt dağıtımından 111 yıl sonra çekilme kararının ardından benzer bir adım da havacılık alanında faaliyet gösteren bir başka devden geldi. Shell Company Londra Türkiye Limited Merkezi, Türk hava meydanlarında yürüttüğü ortak yakıt operasyonlarından çekiliyor.

2006’DA BAŞLAMIŞTI, 2024’TE NOKTALANDI

2006 yılında BP, Shell ve Mobil Oil Türk’ün imzaladığı “Ortak Havacılık Operasyon Sözleşmesi” kapsamında kurulan yapı, Türkiye’deki üç büyük havalimanında jet yakıtı depolama ve ikmal hizmeti sağlıyordu. Ancak BP'nin sektörden çıkmasıyla başlayan değişim sürecinde Shell de 2008’den bu yana sürdürdüğü ortaklıktan ayrılma kararı aldı.

ÜÇ HAVALİMANINDA DEV TRANSFER

Shell’in elindeki hisselerin, ön alım hakkına sahip olan THY Opet Havacılık Yakıtları A.Ş.’ye devredilmesiyle birlikte Antalya, Bodrum-Milas ve İzmir Adnan Menderes havalimanlarındaki ortaklık resmen sona erdi. Devir, ilgili resmi kurumlar tarafından onaylandı.

OPERASYONUN YENİ SAHİBİ THY OPET

Yapılan bu devrin ardından, söz konusu üç havalimanındaki havacılık yakıt ikmal faaliyetlerinin yönetimi artık tamamen THY Opet’e geçmiş oldu. Bu gelişme, havacılık sektöründe yeni bir dönemi başlatırken, global akaryakıt devlerinin Türkiye pazarındaki pozisyonları da yeniden şekilleniyor.