Akaryakıt devi üç büyük havalimanından çekiliyor: Operasyonlar devredildi

BP’nin ardından bir başka küresel enerji devi daha Türkiye’deki havacılık yakıt operasyonlarını sonlandırıyor. Antalya, Bodrum ve İzmir havalimanlarını kapsayan ortaklık sona erdi. Hisseler THY Opet’e devredildi.

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
Akaryakıt devi üç büyük havalimanından çekiliyor: Operasyonlar devredildi
Yayınlanma:

BP SONRASI BENZER HAMLE GELDİ

İngiliz enerji devi BP’nin Türkiye’deki akaryakıt dağıtımından 111 yıl sonra çekilme kararının ardından benzer bir adım da havacılık alanında faaliyet gösteren bir başka devden geldi. Shell Company Londra Türkiye Limited Merkezi, Türk hava meydanlarında yürüttüğü ortak yakıt operasyonlarından çekiliyor.

2006’DA BAŞLAMIŞTI, 2024’TE NOKTALANDI

2006 yılında BP, Shell ve Mobil Oil Türk’ün imzaladığı “Ortak Havacılık Operasyon Sözleşmesi” kapsamında kurulan yapı, Türkiye’deki üç büyük havalimanında jet yakıtı depolama ve ikmal hizmeti sağlıyordu. Ancak BP'nin sektörden çıkmasıyla başlayan değişim sürecinde Shell de 2008’den bu yana sürdürdüğü ortaklıktan ayrılma kararı aldı.

ÜÇ HAVALİMANINDA DEV TRANSFER

Shell’in elindeki hisselerin, ön alım hakkına sahip olan THY Opet Havacılık Yakıtları A.Ş.’ye devredilmesiyle birlikte Antalya, Bodrum-Milas ve İzmir Adnan Menderes havalimanlarındaki ortaklık resmen sona erdi. Devir, ilgili resmi kurumlar tarafından onaylandı.

OPERASYONUN YENİ SAHİBİ THY OPET

Yapılan bu devrin ardından, söz konusu üç havalimanındaki havacılık yakıt ikmal faaliyetlerinin yönetimi artık tamamen THY Opet’e geçmiş oldu. Bu gelişme, havacılık sektöründe yeni bir dönemi başlatırken, global akaryakıt devlerinin Türkiye pazarındaki pozisyonları da yeniden şekilleniyor.

opet yakıt shell THY
Günün Manşetleri
1 yıl 8 ay hapis cezası
“NARKOKAPAN-ADANA 2” operasyonunda 130 torbacı yakalandı
Kocaeli’de direniş ruhu yeniden yaşatılacak
Şam’da Savunma Bakanlığı vuruldu
60 ilde FETÖ operasyonu
Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı görevden uzaklaştırıldı
Şap virüsü bu yıl daha ölümcül!
FETÖ’ye gıda kolisi kılıfıyla finans!
Hakmar ve Tatbak’a kayyum!
“Vatan Partisi o gece en öndeydi”
Çok Okunanlar
CarrefourSA’da dev indirim! CarrefourSA’da dev indirim!
Altın fiyatları yeniden yükselişte Altın fiyatları yeniden yükselişte
Mevduat faizinde dikkat çeken tablo Mevduat faizinde dikkat çeken tablo
Akaryakıt fiyatları cep yakıyor! Akaryakıt fiyatları cep yakıyor!
77. Emmy Ödülleri için geri sayım başladı 77. Emmy Ödülleri için geri sayım başladı