Akaryakıt Fiyatları Düştü Mü? Güncel Fiyatlar Kaç TL oldu? 26 Aralık 2023 Günü Akaryakıt Fiyatları...

Güncel akaryakıt fiyatları her türden araç sahibini yakından ilgilendirmektedir. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarının kaç TL olduğu en çok merak edilen sorulardan biridir. Çok sayıda insan bu fiyatları öğrenmek için internette su soruyu aramaktadır. Peki 26 Aralık 2023 günü benzin, motorin kaç TL oldu?

İSTANBUL'DA 26 ARALIK AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34.51 TL/LT

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37.15 TL/L

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18.63 TL/LT



ANKARA'DA 26 ARALIK AKARYAKIT FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı: 35.18 TL/LT

Ankara'da motorin litre fiyatı: 37.78 TL/LT

Ankara'da LPG litre fiyatı: 18.50 TL/LT



İZMİR'DE 26 ARALIK AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı: 35.37 TL/LT

İzmir'de motorin litre fiyatı: 388.03 TL/LT

İzmir'de LPG litre fiyatı: 18.27 TL/LT