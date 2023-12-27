Akaryakıt Fiyatları Kaç TL oldu? 27 Aralık 2023 Günü Benzin, Motorin ve LPG'de Güncel Fiyatlar...

Akaryakıt fiyatları her gün değişirken araç sahipleri sürekli olarak indirim haberini beklemektedir. Peki beklenen indirim haberi geldi mi? Brent petrol alış fiyatına göre zamlanan ya da indirime uğrayan akaryakıt fiyatları her gün değişmeye devam ederken güncel fiyatların kaç TL olduğu merakla beklenmektedir. Peki 27 Aralık 2023 günü akaryakıt fiyatları kaç TL oldu? İşte güncel fiyatları...

İSTANBUL'DA 27 ARALIK AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34.52 TL/LT

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37.15 TL/L

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18.63 TL/LT

ANKARA'DA 27 ARALIK AKARYAKIT FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı: 35.18 TL/LT

Ankara'da motorin litre fiyatı: 37.78 TL/LT

Ankara'da LPG litre fiyatı: 18.50 TL/LT

İZMİR'DE 27 ARALIK AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı: 35.37 TL/LT

İzmir'de motorin litre fiyatı: 38.03 TL/LT

İzmir'de LPG litre fiyatı: 18.27 TL/LT