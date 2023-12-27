Akaryakıt Fiyatları Kaç TL oldu? 27 Aralık 2023 Günü Benzin, Motorin ve LPG'de Güncel Fiyatlar...

Akaryakıt fiyatları her gün güncellenmektedir. Bu nedenle insanlar sürekli olarak bu fiyatları öğrenmeye çalışmaktadır. Peki 27 Aralık 2023 günü benzin, motorin kaç TL oldu?

Akaryakıt Fiyatları Kaç TL oldu? 27 Aralık 2023 Günü Benzin, Motorin ve LPG'de Güncel Fiyatlar...

Akaryakıt fiyatları her gün değişirken araç sahipleri sürekli olarak indirim haberini beklemektedir. Peki beklenen indirim haberi geldi mi? Brent petrol alış fiyatına göre zamlanan ya da indirime uğrayan akaryakıt fiyatları her gün değişmeye devam ederken güncel fiyatların kaç TL olduğu merakla beklenmektedir. Peki 27 Aralık 2023 günü akaryakıt fiyatları kaç TL oldu? İşte güncel fiyatları... 

Akaryakıt Fiyatları Kaç TL oldu? 27 Aralık 2023 Günü Benzin, Motorin ve LPG'de Güncel Fiyatlar... - Resim : 1

İSTANBUL'DA 27 ARALIK AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34.52 TL/LT
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37.15 TL/L
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18.63 TL/LT

ANKARA'DA 27 ARALIK AKARYAKIT FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı: 35.18 TL/LT
Ankara'da motorin litre fiyatı: 37.78 TL/LT
Ankara'da LPG litre fiyatı: 18.50 TL/LT

İZMİR'DE 27 ARALIK AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı: 35.37 TL/LT
İzmir'de motorin litre fiyatı: 38.03 TL/LT
İzmir'de LPG litre fiyatı: 18.27 TL/LT

Dolar, Euro ve Sterlin Kaç TL Oldu? 27 Aralık 2023 Çarşamba Güncel Döviz Kuru Kaç TL'den Değer Buldu?Dolar, Euro ve Sterlin Kaç TL Oldu? 27 Aralık 2023 Çarşamba Güncel Döviz Kuru Kaç TL'den Değer Buldu?Borsa
# akaryakıt fiyatları güncel akaryakıta zam # benzin kaç tl # motorin ne kadar
Çok Okunanlar
Dostoyevski'nin En Sevdiği 5 Kitap! Siz Okudunuz Mu?
Dostoyevski'nin En Sevdiği 5 Kitap! Siz Okudunuz Mu?
İSKİ'ye Göre Bugün Hangi İlçelerde Su Kesilecek?
İSKİ'ye Göre Bugün Hangi İlçelerde Su Kesilecek?
İSKİ Barajların Genel Doluluk Oranları Kaça Yükseldi?
İSKİ Barajların Genel Doluluk Oranları Kaça Yükseldi?
BEDAŞ'a Göre Bugün Hangi İlçelerde Elektrik Kesilecek?
BEDAŞ'a Göre Bugün Hangi İlçelerde Elektrik Kesilecek?
MİT'ten PKK'ya Üst Düzey Darbe
MİT'ten PKK'ya Üst Düzey Darbe
Öne Çıkanlar Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak?│Gece Hattı - Serkan Aksarı Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak?│Gece Hattı - Serkan Aksarı Nostradamus 2024 Yılı Kehanetleri Hakkında Ne Söyledi? Nostradamus 2024 Yılı Kehanetleri Hakkında Ne Söyledi?