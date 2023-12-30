Akaryakıt Fiyatları Kaç TL Oldu? 30 Aralık 2023 Güncel Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları Kaç TL Oldu?

Araç sahiplerinin merakla beklediği akaryakıt indirimi haberi bir türlü gelmedi. Peki akaryakıt fiyatları arttı mı? Yılın son günlerine girerken benzin, motorin ve LPG kaç TL oldu? 30 Aralık 2023 Cumartesi güncel akaryakıt fiyatları...

Akaryakıt Fiyatları Kaç TL Oldu? 30 Aralık 2023 Güncel Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları Kaç TL Oldu?

Araç sahipleri akaryakıtla ilgili güzel haberleri beklerken akaryakıt fiyatlarında ümit edilen düşüş bir türlü yaşanmadı. Güncel verileri sürekli olarak internetten arayan vatandaşlar güncel akaryakıt fiyatlarını merakla izlemeye devam ediyor. Güncel fiyatlar farklılık yaratsalar da genel olarak akaryakıt istenilen fiyatlara düşmedi. Peki 30 Aralık 2023 günü akaryakıt fiyatları kaç TL oldu? Benzin, LPG ve motorine zam geldi mi? 

Akaryakıt Fiyatları Kaç TL Oldu? 30 Aralık 2023 Güncel Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları Kaç TL Oldu? - Resim : 1

30 ARALIK 2023 CUMARTESİ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL'DA 30 ARALIK AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34.51 TL/LT
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37.18 TL/L
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18.63 TL/LT

ANKARA'DA 30 ARALIK AKARYAKIT FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı: 35.19 TL/LT
Ankara'da motorin litre fiyatı: 37.81 TL/LT
Ankara'da LPG litre fiyatı: 18.50 TL/LT

İZMİR'DE 30 ARALIK AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı: 35.37 TL/LT
İzmir'de motorin litre fiyatı: 38.07 TL/LT
İzmir'de LPG litre fiyatı: 18.27 TL/LT

 

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