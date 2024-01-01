Akaryakıt Fiyatları Yeni Yıla Nasıl Başladı? 1 Ocak 2024 Günü Güncel Akaryakıt Fiyatları Kaç TL Oldu?

Araç sahiplerinin merakla beklediği akaryakıt indirimi henüz gerçekleşmemiş olsa da güncel akaryakıt fiyatları sürekli olarak değişmeye devam etmektedir. Bu nedenle çok sayıda insan güncel akaryakıt fiyatlarını öğrenmek için internette bu soruyu araştırmaktadır. Akaryakıt fiyatları kaç TL oldu? Akaryakıt fiyatları arttı mı? İşte 1 Ocak 2024 Pazartesi günü güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

İSTANBUL'DA 1 OCAK 2024 AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34.58 TL/LT

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37.25 TL/L

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18.63 TL/LT

ANKARA'DA 1 OCAK 2024 AKARYAKIT FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı: 35.21 TL/LT

Ankara'da motorin litre fiyatı: 37.83 TL/LT

Ankara'da LPG litre fiyatı: 18.50 TL/LT

İZMİR'DE 1 OCAK 2024 AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı: 35.39 TL/LT

İzmir'de motorin litre fiyatı: 38.09 TL/LT

İzmir'de LPG litre fiyatı: 18.27 TL/LT