Akaryakıt Fiyatları Yeni Yıla Nasıl Başladı? 1 Ocak 2024 Günü Güncel Akaryakıt Fiyatları Kaç TL Oldu?

Akaryakıt fiyatları sürekli olarak merak edilmektedir. Bu nedenle çok sayıda insan akaryakıt fiyatlarını öğrenmek için internetteki kaynaklara başvurmaktadır. Peki 1 Ocak 2024 günü akaryakıt fiyatları kaç TL oldu?

Akaryakıt Fiyatları Yeni Yıla Nasıl Başladı? 1 Ocak 2024 Günü Güncel Akaryakıt Fiyatları Kaç TL Oldu?

Araç sahiplerinin merakla beklediği akaryakıt indirimi henüz gerçekleşmemiş olsa da güncel akaryakıt fiyatları sürekli olarak değişmeye devam etmektedir. Bu nedenle çok sayıda insan güncel akaryakıt fiyatlarını öğrenmek için internette  bu soruyu araştırmaktadır. Akaryakıt fiyatları kaç TL oldu? Akaryakıt fiyatları arttı mı? İşte 1 Ocak 2024 Pazartesi günü güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... 

Akaryakıt Fiyatları Yeni Yıla Nasıl Başladı? 1 Ocak 2024 Günü Güncel Akaryakıt Fiyatları Kaç TL Oldu? - Resim : 1

İSTANBUL'DA 1 OCAK 2024 AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34.58 TL/LT
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37.25 TL/L
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18.63 TL/LT

ANKARA'DA 1 OCAK 2024 AKARYAKIT FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı: 35.21 TL/LT
Ankara'da motorin litre fiyatı: 37.83 TL/LT
Ankara'da LPG litre fiyatı: 18.50 TL/LT

İZMİR'DE 1 OCAK 2024 AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı: 35.39 TL/LT
İzmir'de motorin litre fiyatı: 38.09 TL/LT
İzmir'de LPG litre fiyatı: 18.27 TL/LT

Dolar, Euro ve Sterlin Kaç TL Oldu? Yılın İlk Gününde 1 Ocak 2024 Günü Döviz Kurunda Son Durum...Dolar, Euro ve Sterlin Kaç TL Oldu? Yılın İlk Gününde 1 Ocak 2024 Günü Döviz Kurunda Son Durum...Borsa
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