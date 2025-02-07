Akaryakıt fiyatlarına yeni zam geldi: 7 Şubat 2025 fiyatları
Brent petrol ve döviz kuru dalgalanmaları ile vergi artışlarının etkisi, akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor.
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Benzin ve motorin fiyatları bir kez daha arttı. 7 Şubat 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’deki güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:
FİYATLARDA SON DEĞİŞİKLİKLER
Global piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki değişiklikler ve artan ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. 5 Şubat’ta otogazın (LPG) litre fiyatı 1 lira 10 kuruş arttı. Ardından 7 Şubat Cuma günü, benzinin litre fiyatı 3 kuruş, motorinin litre fiyatı ise 2 kuruş zamlandı.
İSTANBUL’DA AKARYAKIT FİYATLARI
Avrupa Yakası
Benzin litre fiyatı: 46,34 TL
Motorin litre fiyatı: 46,47 TL
LPG litre fiyatı: 27,59 TL
Anadolu Yakası
Benzin litre fiyatı: 46,19 TL
Motorin litre fiyatı: 46,36 TL
LPG litre fiyatı: 26,99 TL
ANKARA’DA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 46,86 TL
Motorin litre fiyatı: 47,15 TL
LPG litre fiyatı: 27,49 TL