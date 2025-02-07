Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup: Enflasyon hedefi güncellendi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, İstanbul Finans Merkezi'ndeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yerleşkesi'nde yılın ilk Enflasyon Raporu’nu tanıttı. Karahan, 2025 yılı sonu enflasyon tahminini yüzde 21'den yüzde 24’e çıkardıklarını duyurdu. 2026 yılında enflasyonun yüzde 12 seviyesinde, 2027 yılının sonunda ise yüzde 8 olacağı öngörülüyor.

HÜKÜMETE GÖNDERİLEN AÇIK MEKTUP

Enflasyon raporunun açıklandığı gün, Merkez Bankası, hükümete yönelik bir mektup da yazdı. Mektup, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e iletildi. Mektupta, 1211 sayılı Merkez Bankası Kanunu'nun 42. maddesi uyarınca, enflasyon hedefinden sapılması durumunda Merkez Bankası'nın gerekçeleri ve alınması gereken önlemleri hükümete bildirmesi gerektiği hatırlatıldı.

2024 yılı enflasyonunun hedef aralığının üzerinde gerçekleştiği belirtilen mektupta, enflasyon sapmalarının sebepleri ve alınan önlemler sıralandı.

Mektupta, şu ifadelere yer verildi: “2024 yılında, geçmiş enflasyona endeksleme davranışlarının etkisi ön planda olmuştur. Enflasyon beklentileri yıl boyunca düşüş eğilimi gösterse de yüksek seviyelerde kalmıştır. Yılın ilk yarısında güçlü talep koşulları enflasyonu yukarı çekmişken, üçüncü çeyrek itibariyle bu durum tersine dönmüştür. Ayrıca, Türk lirasındaki reel değerlenme, enflasyonu düşürücü bir etki yapmıştır.”

HİZMET FİYATLARI ENFLASYONUNU YUKARI ÇEKİYOR

Mektupta, hizmet fiyatlarının tüketici enflasyonuna en büyük katkıyı sağladığı vurgulandı. Bazı hizmet sektörlerinde fiyat ayarlamaları, gerçekleşen enflasyona göre belirli bir gecikmeyle yapılmaktadır. Özellikle, kira ve eğitim hizmetleri, yüksek enflasyon nedeniyle hizmet enflasyonunda önemli bir rol oynamıştır.

ENERJİ GRUBU VE GIDA FİYATLARI

Enerji grubunda, meskenlere yönelik 25 metreküp bedelsiz doğal gaz kullanımının 2023’te enflasyonu düşürücü etkisi olduğu, fakat uygulamanın sona ermesiyle 2024’te enflasyonun yükseldiği kaydedildi. Ayrıca, taze meyve ve sebze fiyatlarının arz koşullarına bağlı olarak yüksek seyretmesinin de enflasyon üzerindeki olumsuz etkilerine değinildi.

TCMB’NİN PARA POLİTİKASI

Mektupta, TCMB'nin para politikası duruşunun fiyat istikrarını sağlamayı amaçladığı ve bu doğrultuda sıkı para politikası izlemeye devam edeceği ifade edildi. Ayrıca, Türk lirası mevduat payındaki artış ve KKM hesaplarının Türk lirası hesaplarına dönüşümü gibi adımların para politikasının etkinliğini artırdığı belirtildi.

Enflasyonun yüzde 5 olan orta vadeli hedefe doğru kademeli olarak yakınsaması bekleniyor. 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 24, 2026 yılı sonunda ise yüzde 12 olması öngörülüyor. 2027 yılı sonunda enflasyonun yüzde 8 seviyelerine gerilemesi bekleniyor.

YAPISAL REFORMLAR VE ENFLASYONLA MÜCADELE

Mektupta, yapısal reformlarla enflasyonun katılığının azaltılacağı, arz kapasitesinin artırılacağı ve fiyat istikrarının sağlanacağı vurgulandı. Ayrıca, para ve maliye politikalarının uyumlu bir şekilde çalışmasının, dezenflasyon sürecinin başarıya ulaşmasında büyük önem taşıdığı ifade edildi.