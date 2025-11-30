Akaryakıt fiyatlarında güncel tablo: Benzin, motorin ve LPG litre fiyatı kaç TL oldu? (30 Kasım 2025)

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle akaryakıt fiyatları yeniden gündemde. 30 Kasım 2025 Pazar günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin, motorin ve LPG fiyatları güncellendi.

Brent petrol fiyatları, döviz kuru ve vergi artışları akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Araç sahipleri, “Benzin ne kadar oldu?”, “Motorin fiyatı kaç TL?” ve “LPG bugün ne kadar?” sorularına yanıt arıyor. 30 Kasım 2025 Pazar günü itibarıyla güncel fiyatlar şehir şehir şöyle belirlendi:

İstanbul Avrupa Yakası

– Benzin: 54.37 TL
– Motorin: 55.03 TL
– LPG: 27.71 TL

İstanbul Anadolu Yakası

– Benzin: 54.22 TL
– Motorin: 54.88 TL
– LPG: 27.08 TL

Ankara

– Benzin: 55.23 TL
– Motorin: 56.06 TL
– LPG: 27.60 TL

İzmir

– Benzin: 55.55 TL
– Motorin: 56.38 TL
– LPG: 56.82 TL

Akaryakıt fiyatlarının gün içinde istasyonlara göre değişebildiği ifade ediliyor.

