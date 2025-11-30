Yedikleri pizzadan sonra fenalaşan dört kişiden biri hayatını kaybetti

Şırnak’ın Cizre ilçesinde aynı kafede yemek yiyen dört kişi fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Hastaneye sevk edilen Mehmet Emin İğdi, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde yedikleri pizzadan zehirlendikleri iddia edilen dört kişi hastaneye kaldırıldı. İlçede bir kafede yemek yiyen dört kişi, kısa süre sonra rahatsızlanarak fenalaştı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından fenalaşan dört kişi ambulanslarla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastaneye kaldırılan kişilerden Mehmet Emin İğdi, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İğdi’nin cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

pizza şırnak zehirlenme
