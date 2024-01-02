Akaryakıt Fiyatlarında Son Durum... Benzin, LPG ve Motorin Kaç TL Oldu? 2 Ocak 2024 Güncel Akaryakıt Fiyatları...

Araç sahipleri sürekli olarak akaryakıt fiyatlarını kontrol etmektedir. Güncel akaryakıt fiyatlarının kaç TL olacağı çok sayıda insan tarafından merakla beklenmektedir. Peki güncel akaryakıt fiyatları kaç TL oldu?

Akaryakıt Fiyatlarında Son Durum... Benzin, LPG ve Motorin Kaç TL Oldu? 2 Ocak 2024 Güncel Akaryakıt Fiyatları...

Akaryakıt fiyatları sürekli olarak değişmektedir. Güncel akaryakıt fiyatlarının kaç TL olduğunu merak eden araç sahipleri sürekli olarak bu fiyatları öğrenmeye çalışmaktadır. Fiyatlar sürekli artıp azalmaya devam ederken güncel fiyatlar kaç TL'ye yükseldi? Beklenen akaryakıt indirimi haberi bir türlü gelmedi. Araç sahipleri ve ticaretle uğraşanlar akaryakıt haberlerinin güncel fiyatlarını öğrenmeye çalışmaya devam ediyor. Peki 2 Ocak 2024 Salı günü akaryakıt fiyatları kaç TL ile değer buldu? Benzin kaç TL oldu? Motorine zam geldi mi? 

Akaryakıt Fiyatlarında Son Durum... Benzin, LPG ve Motorin Kaç TL Oldu? 2 Ocak 2024 Güncel Akaryakıt Fiyatları... - Resim : 1

İSTANBUL'DA 2 OCAK 2024 AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34.58 TL/LT
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37.25 TL/L
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18.63 TL/LT

ANKARA'DA 2 OCAK 2024 AKARYAKIT FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı: 35.21 TL/LT
Ankara'da motorin litre fiyatı: 37.83 TL/LT
Ankara'da LPG litre fiyatı: 18.50 TL/LT

İZMİR'DE 2 OCAK 2024 AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı: 35.39 TL/LT
İzmir'de motorin litre fiyatı: 38.09 TL/LT
İzmir'de LPG litre fiyatı: 18.27 TL/LT

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