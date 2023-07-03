Akaryakıta bir zam daha! İşte benzinin yeni litre fiyatı...

Akaryakıt zamlarına bir yenisi daha eklendi. Döviz kurlarında yaşanan yükseliş, akaryakıt fiyatlarına da yansıdı.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzine 2 lira 11 kuruş zam geldi.

Zam sonrası benzinin litre fiyatı İstanbul’da 26,19 TL’ye, Ankara’da 26,64 TL’ye, İzmir’de 26,67 TL’ye yükseldi.

Motorine en son 20 Haziran'da 1,65 TL zam gelmişti.

Motorinin litre fiyatı ise yaklaşık olarak İstanbul’da 23,87 TL, Ankara’da 24,32 TL, İzmir’de 24,44 TL üzerinden satılıyor.