Akaryakıt'a dev zam! Benzin ve motorine zam geliyor... 14 Mart akaryakıt fiyatları

Benzin ve motorin başta olmak üzere akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkileyen petrol, ABD stoklarındaki düşüşün ardından beş haftanın en büyük kazancını elde ediyor. ABD ham petrolü Çarşamba günü yüzde 2,8 yükseldikten sonra bugün varil başına 80 doların altında işlem gördü. Brent 84 dolar civarında işlem görüyor. Petroldeki yükseliş devam ederken akaryakıt fiyatlarınada zam geliyor.

AKARYAKITA DEV ZAM!

Benzin grubunda bu gece yarısından itibaren 1 lira 53 kuruş zam bekleniyor. Motorin grubunda ise artış 1 lira 10 kuruş olması yönünde.

14 MART AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Anadolu yakası

Benzin fiyatı: 40.44 TL

Motorin litre fiyatı: 40.70 TL

LPG litre fiyatı: 21.43 TL

İstanbul Avrupa yakası

Benzin fiyatı: 40.53 TL

Motorin litre fiyatı: 40.77 TL

LPG litre fiyatı: 21.95 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 41.26 TL

Motorin litre fiyatı: 41.56 TL

LPG litre fiyatı: 21.85 TL

İzmir akaryakıt fiyatları