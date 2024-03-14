Akaryakıt'a dev zam! Benzin ve motorine zam geliyor... 14 Mart akaryakıt fiyatları
Geçtiğimiz günlerde peş peşe gelen akaryakıt indirimleriyle vatandaş bir nebze olsun rahatlamıştı ancak son gelen haberlere göre benzin ve motorine zam geliyor. Petrol ve dolar kurundaki yükselişle hem benzin fiyatı hem de motorin fiyatlarını etkiliyor. İşte 14 Mart akaryakıt fiyatları...
Benzin ve motorin başta olmak üzere akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkileyen petrol, ABD stoklarındaki düşüşün ardından beş haftanın en büyük kazancını elde ediyor. ABD ham petrolü Çarşamba günü yüzde 2,8 yükseldikten sonra bugün varil başına 80 doların altında işlem gördü. Brent 84 dolar civarında işlem görüyor. Petroldeki yükseliş devam ederken akaryakıt fiyatlarınada zam geliyor.
AKARYAKITA DEV ZAM!
Benzin grubunda bu gece yarısından itibaren 1 lira 53 kuruş zam bekleniyor. Motorin grubunda ise artış 1 lira 10 kuruş olması yönünde.
14 MART AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Anadolu yakası
- Benzin fiyatı: 40.44 TL
- Motorin litre fiyatı: 40.70 TL
- LPG litre fiyatı: 21.43 TL
İstanbul Avrupa yakası
- Benzin fiyatı: 40.53 TL
- Motorin litre fiyatı: 40.77 TL
- LPG litre fiyatı: 21.95 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
- Benzin litre fiyatı: 41.26 TL
- Motorin litre fiyatı: 41.56 TL
- LPG litre fiyatı: 21.85 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
- Benzin litre fiyatı: 41.46 TL
- Motorin litre fiyatı: 41.76 TL
- LPG litre fiyatı: 21.51 TL