Akaryakıta dev zam geliyor! Uzman isim açıkladı: "6-8 lira bandında..."

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, akaryakıt ve sigaraya yeni dev zammı açıkladı.

Bingöl yayımladığı son yazısında vergilerle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. "Veriler, önümüzdeki günlerde akaryakıt ürünlerinde pompaya yansıyacak 6 ila 8 lira arasında bir vergi artışı olabileceğini gösteriyor! Turpun Büyüğü Heybede!" diyerek haberini paylaşan Bingöl, yüksek oranda zammın gelebileceğini söyledi.

Bingöl "Akaryakıt ürünlerinde pompaya yansıyacak vergi artışının 6 ila 8 lira arasında olmasını bekliyorum" başlığı ile yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

- Bir sonraki bölümde ayrıntılı olarak belirttiğim üzere, akaryakıt ürünlerindeki maktu ÖTV tutarını artırma konusunda Cumhurbaşkanına neredeyse sınırsız yetki verilmektedir. Bu yetki Kanunda süs olsun diye yer almayacak ve kullanılacaktır. Anton Çehov’un dediği gibi, sahnede bir tüfek asılıysa oyunun içinde o tüfek muhakkak patlar. Mevcut durumda bir litre 95 Oktan kurşunsuz benzinde 2.5265 lira olan maktu ÖTV’yi Cumhurbaşkanının 3,5647 TL’ye çıkarma yetkisi bulunmaktadır. Torba Kanunla yeni yetki alınması, 1 lira civarında bir ÖTV artışının çok üzerinde bir artış yapılmak istendiğini göstermektedir. 2023 yılı bütçesinde yer alan 510 milyarlık ÖTV hedefinin üzerine %60 ÖTV tahsilat ilavesi yapılmıştır. Bu tahsilat beş buçuk ayda yapılacağı için %60’ı en az ikiyle çarpmanız gerekir. Yani 306 milyarlık ÖTV hedefi için tüm ÖTV kalemlerinin en az 1,2 kat artırılması gerekir. Önceki bölümlerde yer verdiğimiz ÖTV tahsilat gelişmeleri dikkate alındığında en büyük artışın akaryakıt ürünlerinde olacağı beklenmelidir. Dolayısıyla 95 oktan kurşunsuz benzinde bugün için litre başına 2,5265 lira olan maktu ÖTV’nin yıl sonuna kadar yaklaşık 5 liralık bir artışla 7,5-8 lira seviyesine çıkması söz konusu olacaktır. Artan bu tutar üzerinden %20 oranında KDV alınacağını da düşündüğünüzde maktu ÖTV artışının pompa fiyatına yansıması 6-8 lira seviyesinde olacaktır