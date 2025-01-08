Akaryakıta indirim mi gelecek?

İndirimin ardından, İstanbul'da LPG litre fiyatı 25.89 TL, Ankara'da 25.95 TL ve İzmir'de 25.80 TL olacak.

Öte yandan, benzin ve motorin fiyatlarında önceki günlerde artış yaşanmıştı. Benzine 1.27 TL, motorine ise 98 kuruş zam yapılmıştı. Yeni fiyatlarla, İstanbul'da motorin litre fiyatı 45.74 TL, benzinin litre fiyatı ise 45.30 TL oldu. Ankara'da motorin 46.29 TL, benzin 45.69 TL, İzmir'de ise motorin 46.78 TL, benzin 46.15 TL olarak satışa sunuluyor.

Fiyatlar, bayi kâr marjları ve iller arası maliyet farkları nedeniyle değişiklik gösterebiliyor. Son zamların ardından, sektörde benzin ve motorin fiyatlarında bir değişiklik beklenmiyor.