Müsavat Dervişoğlu, yeni açılım tartışmalarıyla ilgili konuştu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin meclis grubuna seslendi, gündeminde yeni açılım süreci vardı. Dervişoğlu, Büyük Ortadoğu Projesi’ne dikkat çekti.

Müsavat Dervişoğlu, "Adına ne derlerse desinler, Açılım, demokrasi veya anayasa bizim için hiç fark etmez. İhanet şebekeleriyle, millet ve cumhuriyet düşmanlarıyla, Kapalı kapılar ardında hiç bir görüşme ya da müzakere yapmayacağız! Bugün yaşadıklarımız yeni değildir. 22 yıl önce uluslararası lobiler tarafından Erdoğan’a teslim edilen daimi görevin vadesi gelmiş aşamasıdır. Türkiyeyi BOP’a hazırlamaktır. Ortaklar değişse de hedef hep aynı. Şimdi içine bir yeni paradigma, misakı milli, kürt sorunu, çözüm ve terörle mücadele ekleniyor." dedi.

DERVİŞOĞLU'DAN BAHÇELİ'YE GÖNDERME

Müsavat Dervişoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli’ye de mesaj gönderdi. Bundan sonra Bahçeli'nin elini sıkmayacağını söyledi. Dervişoğlu, "Bundan sonra hak etmeyen bazı insanlara nezaket ve saygı göstermekten geri duracağım. Zira kendisine gösterilen nezaketi suiistimal edenler var. Aldığımız aile terbiyesi ve geçmişimize olan saygımızdan ötürü sergilediğimiz hassasiyeti istismar ederek bunu fırsatçılığa çevirmekten utanmayanlar var. Buradan kendilerine sesleniyorum: Benim saygım, sana değil oturduğun koltuğadır." dedi.

İYİ Parti’de yaşanan istifaları da değerlendiren Müsavat Dervişoğlu, "Seçmenin verdiği meclis vazifesinin anlamayan, kaçmayı tercih edenler varsa, size açık olan kapıların nereler olduğu malumdur" dedi.