PKK/YPG sorunu HTŞ'ye havale edildi! Bakan Hakan Fidan'dan kritik açıklamalar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan PKK/YPG sorununu yeni Şam yönetimine havale etti. Terör örgütüne verilen ültimatomları sıraladı.

ASKERİ OPERASYON SİNYALİ

PKK/YPG’den bir niyet görmediklerini de belirten Bakan Hakan Fidan askeri harekat sinyali de verdi.

Hakan Fidan, "Suriye’deki yeni yönetimin açıkçası bu sorunu sahiplenmesi ve kendi ülkesinin milli bütünlüğünü bölgesel bütünlüğünü sağlama adına gerekli adımları atması gerekiyor. Bizim beklentimizi bu yönde. Uluslararası başka ülkelerden gelen terör savaşçılarının ülkeyi terk etmesi, Suriye’yi, PKK’lı yönetim kadrosunun ülkeyi terk etmesi... Daha sonraki kadroların da silahlarını bırakarak yeni sisteme dahil olmaları gerekiyor. Bu kansız, problemsiz bir geçiş. Şu anda buna yönelik bir hazırlık da görmüyoruz niyet de görmüyoruz açıkçası ve bekliyoruz. Ne yapılacak peki? Gereği yapılacak. Gereği nedir? Askeri harekattır." dedi.

Hakan Fidan, Amerika'nın PKK/YPG kontrolüne verdiği DAEŞ mahkumlarının bulunduğu hapishanelerin güvenliğini Türkiye’nin üstlenebileceğini söyledi.

Hakan Fidan, "Cumhurbaşkanımız şunu da talimatını verdi. Eğer başkaları yapamayacaksa bu işi, yani bu deaşları kontrol işini, tabi ben kendi askerim de bunları kontrol altında tutarım." dedi.

SURİYE'DE İSRAİL KAZANÇLI ÇIKTI MI?

Bakan Hakan Fidan, Suriye’yi bombalayan İsrail varlığına ilişkin de değerlendirmeler yaptı. "Suriye’de İsrail kazançlı çıktı mı?" sorusuna ise “Nereden baktığınıza bağlı” yanıtını verdi.