Akaryakıta ÖTV zammı geldi! İşte güncel akaryakıt fiyatları...
Türkiye İstatistik Kurumu üretici enflasyonu verilerinin açıkladı. Açıklanan veriler sonrası akaryakıta otomatik özel tüketim vergisi (ÖTV) zammı geldi.
Türkiye İstatistik Kurumu üretici enflasyonu verilerinin açıkladı. Petrol ve küresel gelişmelerden etkilenen akaryakıta bu sefer ÖTV zammı geldi. İşte güncel akaryakıt fiyatları...
Benzine, motorine ve LPG'de TÜİK'in açıkladığı veriler dikkate alındığında 6 aylık ÜFE oranında yüzde 15,71 artış oldu.
Böylece benzine 2,26 lira, motorine 2,12 lira, LPG'ye 97 kuruş zam geldi. Zam sonrası değişen tabelada güncel veriler şu şekilde:
İstanbul Avrupa yakası
Benzin litre fiyatı: 51.19 TL
Motorin litre fiyatı: 52.36 TL
LPG litre fiyatı: 26.06 TL
İstanbul Anadolu yakası
Benzin litre fiyatı: 51.05 TL
Motorin litre fiyatı: 52.25 TL
LPG litre fiyatı: 25.46 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 51.87 TL
Motorin litre fiyatı: 53.22 TL
LPG litre fiyatı: 25.96 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 52.19 TL
Motorin litre fiyatı: 53.55 TL
LPG litre fiyatı: 25.91 TL
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi