Akaryakıta yeniden zam geldi! Fiyatlardaki yükseliş sürüyor

Akaryakıtta zam yağmuru devam ediyor. Motorine bugünden geçerli olmak üzere 1 lira 80 kuruş daha zam geldi. Motorinin litre fiyatı 38 liranın üzerine çıktı.

Akaryakıta yeniden zam geldi! Fiyatlardaki yükseliş sürüyor
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Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilikle birlikte benzin ve motorin fiyatlarında yükseliş sürüyor.

Motorin, bugünden geçerli olmak üzere 1 lira 80 kuruş daha zamlandı.

Böylece 4 Mayıs'tan bu yana motorine yüzde 110 oranında zam gelmiş oldu. Son zamla motorinin litre fiyatı 38 liranın üzerine çıktı.

İstanbul'da motorinin litresi 38.31 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 36.13 lira…

Benzin ve otogaz fiyatlarında ise şimdilik bir değişiklik yapılmadı.

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