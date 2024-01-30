Akaryakıta bir zam daha! 45 TL... 30 ocak 2024 akaryakıt fiyatları...

Akaryakıtta yapılan ÖTV zammı ile başlayan zam süreci, brent petrol ve döviz kurunda yaşanan artışlarla birlikte devam etti. Benzin 38 TL’yi, motorin ise 40 TL’yi aşmıştı. Peki 30 Ocak 2024 Salı benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 ildeki güncel benzin-mazot fiyatı…

Motorinin litre fiyatına 1 lira 38 kuruş zam geldi. Mazot fiyatlarındaki artış pompa fiyatlarına yansırken, benzin grubunda ise bir fiyat değişikliği henüz yaşanmadı.

BENZİNE VE TEKRAR MOTORİNE

Gece yarısı 1 lira 38 kuruş zamlanan motorine bu gece yarısı bir zam daha geliyor. Motorine bu gece yarısı 1 lira 40 kuruş, benzine de 2 TL zam gelecek.

TARİHİ FİYATLAR

Zam sonrası motorin litre fiyatları tarihinde ilk kez bu seviyeye yükseldi. İstanbul’da 41,60 TL’ye yükselen dizel yakıt fiyatları, Van, Ağrı, Hakkari gibi şehirlerde 43 liranın da üzerine çıktı.

30 OCAK 2024 AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin: 38,28 TL – 38,36 TL

Motorin: 41,55 TL – 41,62 TL

LPG (Otogaz): 20,11 TL – 19,85 TL

ANKARA

Benzin: 39,03 TL

Motorin: 42,35 TL

LPG (Otogaz): 20,29 TL

İZMİR