Akaryakıta zam geldi! Fiyatlar değişti... 21 Ocak akaryakıt fiyatları
Son dönemlerde yaşanan gelişmeler ve fiyat dalgalanmaları sonrasında akaryakıt fiyatlarına art arda zamlar geliyor. Bu hafta içerisinde ilk olarak otogaza sonrasında ise motorine zam geldi ve fiyatlar 40 TL'nin üzerine çıktı. Peki yeni zam var mı? İşte yanıtı ve akaryakıt fiyatları...
Akaryakıt fiyatlarında yaşanan dalgalanma son günlerde yeniden arttı. Brent petrol fiyatlarının yanısıra vergi ve Ortadoğu başta olmak üzere yaşanan siyasi gelişmelerle birlikte akaryakıtta yaşanan dalgalanma pompaya tekrar yansımaya başladı. Son olarak Motorin fiyatları (mazot fiyatı) için 1,15 TL'lik zam geldi. Zam sonrası mazot fiyatı İstanbul, Ankara ve İzmir'de 40 lirayı aştı.
Önümüzdeki günler için ise henüz benzin fiyatı için ise yeni bir indirim yada zam haberi yok.
Peki Akaryakıt ne kadar oldu? İşte akaryakıt fiyatları...
21 OCAK AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL
- Benzin: 36,78 TL – 36,87 TL
- Motorin: 40,08 TL – 40,19 TL
- LPG (Otogaz): 20,11 TL – 19,85 TL
ANKARA
- Benzin: 37,50 TL
- Motorin: 40,85 TL
- LPG (Otogaz): 20,29 TL
İZMİR
- Benzin: 37,69 TL
- Motorin: 41,06 TL
- LPG (Otogaz): 20,32 TL
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