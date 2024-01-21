Akaryakıta zam geldi! Fiyatlar değişti... 21 Ocak akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan dalgalanma son günlerde yeniden arttı. Brent petrol fiyatlarının yanısıra vergi ve Ortadoğu başta olmak üzere yaşanan siyasi gelişmelerle birlikte akaryakıtta yaşanan dalgalanma pompaya tekrar yansımaya başladı. Son olarak Motorin fiyatları (mazot fiyatı) için 1,15 TL'lik zam geldi. Zam sonrası mazot fiyatı İstanbul, Ankara ve İzmir'de 40 lirayı aştı.

Önümüzdeki günler için ise henüz benzin fiyatı için ise yeni bir indirim yada zam haberi yok.

Peki Akaryakıt ne kadar oldu? İşte akaryakıt fiyatları...

21 OCAK AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin: 36,78 TL – 36,87 TL

Motorin: 40,08 TL – 40,19 TL

LPG (Otogaz): 20,11 TL – 19,85 TL

ANKARA

Benzin: 37,50 TL

Motorin: 40,85 TL

LPG (Otogaz): 20,29 TL

İZMİR