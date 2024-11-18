Akaryakıtta tabelalar değişiyor: Benzin fiyatlarında son durum

Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmalar, ayrıca vergi artışları, akaryakıt fiyatlarında indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Pazartesi gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 62 kuruşluk bir indirim uygulanması bekleniyor. Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.

18 Kasım 2024 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları ise şu şekilde:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 42,90 TL/litre

Motorin: 42,88 TL/litre

LPG: 26,03 TL/litre

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 42,79 TL/litre

Motorin: 42,82 TL/litre

LPG: 25,49 TL/litre

Ankara

Benzin: 43,33 TL/litre

Motorin: 43,44 TL/litre

LPG: 26,04 TL/litre

İzmir

Benzin: 43,80 TL/litre

Motorin: 43,93 TL/litre

LPG: 25,94 TL/litre

Bu güncel fiyatlar, araç sahiplerinin ve akaryakıt kullanıcılarının yakından takip etmesi gereken önemli bilgileri içeriyor.