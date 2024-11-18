Akaryakıtta tabelalar değişiyor: Benzin fiyatlarında son durum

Brent petrol fiyatlarındaki ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları, akaryakıt fiyatlarını indirim veya zam şeklinde etkilemeye devam ediyor. İşte akaryakıt fiyatlarında son durum

Mert Sagit Mert Sagit
Akaryakıtta tabelalar değişiyor: Benzin fiyatlarında son durum
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Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmalar, ayrıca vergi artışları, akaryakıt fiyatlarında indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Pazartesi gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 62 kuruşluk bir indirim uygulanması bekleniyor. Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.

18 Kasım 2024 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları ise şu şekilde:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 42,90 TL/litre
Motorin: 42,88 TL/litre
LPG: 26,03 TL/litre
İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 42,79 TL/litre
Motorin: 42,82 TL/litre
LPG: 25,49 TL/litre

Ankara

Benzin: 43,33 TL/litre
Motorin: 43,44 TL/litre
LPG: 26,04 TL/litre

İzmir

Benzin: 43,80 TL/litre
Motorin: 43,93 TL/litre
LPG: 25,94 TL/litre
Bu güncel fiyatlar, araç sahiplerinin ve akaryakıt kullanıcılarının yakından takip etmesi gereken önemli bilgileri içeriyor.

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