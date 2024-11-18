18 Kasım 2024 altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım altın bugün ne kadar?
Altın fiyatlarının haftaya nasıl başladığı, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Peki, 18 Kasım 2024 tarihi itibarıyla gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatları ne kadar?
Yayınlanma:
Altın, son günlerde düşüş göstermesine rağmen, analistler sert bir düşüş beklemediklerini belirtiyor. İşte güncel altın fiyatları:
18 Kasım 2024 Altın Fiyatları
Gram Altın
Alış: 2.871 TL
Satış: 2.871 TL
Çeyrek Altın
Alış: 4.910 TL
Satış: 4.961 TL
Yarım Altın
Alış: 9.820 TL
Satış: 9.917 TL
Tam Altın
Alış: 19.640 TL
Satış: 19.763 TL
Cumhuriyet Altını
Alış: 19.822 TL
Satış: 20.121 TL
Ata Altın
Alış: 19.732,06 TL
Satış: 20.227,99 TL