Mektup bırakıp evi ateşe verdi: Hem kendi hem de oğlu can verdi

Olay, Şenyurt Mahallesi 9. Cadde'deki bir apartmanın 4'üncü katında, saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Komşular, evden gelen patlama sesini duyup 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Ekipler, kapı ve pencereyi kırarak eve girdiklerinde Fatma Makineci’nin (36) cansız bedenini buldu. Oğlu Kaan Mert Kaya (14) ise ağır yaralı olarak başka bir odada bulundu ve ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı.

Yapılan incelemede Fatma Makineci’nin anne ve babasına hitaben bir intihar mektubu bıraktığı tespit edildi. Bir süre önce eşinden boşandığı öğrenilen Makineci'nin psikolojik sorunları olduğu belirtildi.

Yangının, her yere dökülen jel ve tinerin tutuşturulmasıyla çıktığı belirlendi. Cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrası cenaze, morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.