Mektup bırakıp evi ateşe verdi: Hem kendi hem de oğlu can verdi

Çorum’un Osmancık ilçesinde psikolojik sorunlar yaşayan bir kadın gece saatlerinde evini ateşe verdi. Çıkan yangın sonucunda kadın ve oğlu ağır yaralandı ve hayatlarını kaybetti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Mektup bırakıp evi ateşe verdi: Hem kendi hem de oğlu can verdi
Yayınlanma:

 Olay, Şenyurt Mahallesi 9. Cadde'deki bir apartmanın 4'üncü katında, saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Komşular, evden gelen patlama sesini duyup 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Ekipler, kapı ve pencereyi kırarak eve girdiklerinde Fatma Makineci’nin (36) cansız bedenini buldu. Oğlu Kaan Mert Kaya (14) ise ağır yaralı olarak başka bir odada bulundu ve ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı.

Yapılan incelemede Fatma Makineci’nin anne ve babasına hitaben bir intihar mektubu bıraktığı tespit edildi. Bir süre önce eşinden boşandığı öğrenilen Makineci'nin psikolojik sorunları olduğu belirtildi.

Yangının, her yere dökülen jel ve tinerin tutuşturulmasıyla çıktığı belirlendi. Cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrası cenaze, morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İstanbul Valisi duyurdu: O saatler dışında artık yasak!İstanbul Valisi duyurdu: O saatler dışında artık yasak!Yurt
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı!İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı!Yaşam

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

intihar çorum yangın
Günün Manşetleri
Yolcu otobüsü takla attı
Teğmenler soruşturmasının tutanağı ortaya çıktı
51 göçmen kaçakçısı ve 1644 düzensiz göçmen yakalandı
Her kesimden tepki geldi
O saatler dışında artık yasak!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Silva ile görüştü
'Galatasaray'dan komisyon aldı' iddiasına Doğu Perinçek'ten yanıt
MİT ve Emniyet'ten ortak terör operasyonu
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde neler konuşuldu?
"Türklerin de çıkarını savunuyoruz"
Çok Okunanlar
Salim Güran'ın 'sildim' dediği ses kayıtları ortaya çıktı! Salim Güran'ın 'sildim' dediği ses kayıtları ortaya çıktı!
O saatler dışında artık yasak! O saatler dışında artık yasak!
Teğmenler soruşturmasının tutanağı ortaya çıktı Teğmenler soruşturmasının tutanağı ortaya çıktı
Yolcu otobüsü takla attı Yolcu otobüsü takla attı
Mektup bırakıp evi ateşe verdi: Hem kendi hem de oğlu can verdi Mektup bırakıp evi ateşe verdi: Hem kendi hem de oğlu can verdi