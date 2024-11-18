İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı!

İstanbul Boğazı'nda dümen arızası yaşayan 114 metre uzunluğundaki bir tanker nedeniyle gemi trafiği her iki yönde durduruldu.

Bahri Doğukan Şahin Bahri Doğukan Şahin
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı!
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Rusya'dan Kocaeli'ye gitmekte olan "NAZAN" adlı tanker, Kandilli açıklarında dümen arızası yaşadı. Durumun bildirilmesi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Kurtarma-7 ve Kurtarma-9 römorkörlerini olay yerine sevk etti.

Arıza nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği geçici olarak çift yönlü askıya alındı. Ekiplerin tankere müdahalesi devam ediyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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