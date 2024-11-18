İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı!

Rusya'dan Kocaeli'ye gitmekte olan "NAZAN" adlı tanker, Kandilli açıklarında dümen arızası yaşadı. Durumun bildirilmesi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Kurtarma-7 ve Kurtarma-9 römorkörlerini olay yerine sevk etti.

Arıza nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği geçici olarak çift yönlü askıya alındı. Ekiplerin tankere müdahalesi devam ediyor.