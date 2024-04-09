Alanya'da ekmeğe zam geldi! Bakın ekmek kaç lira oldu

Alanya'da yaşayan vatandaşları üzen haber Halk Ekmek tarafından geldi. Fırıncılar fiyatları yükselttikten sonra Alanya Halk Ekmek de ekmek fiyatlarına zam yaptı. Peki Alanya'da Halk Ekmek'e gelen zamdan sonra ekmek kaç lira oldu? İşte ayrıntılar...

EKMEĞE ZAM GELDİ

Fırıncıların ekmek fiyatlarını yükseltmesinin ardından vatandaşlar Halk Ekmek’e yönelirken son zamlar herkese şaşkına çevirdi. Alanya'da Halk Ekmek satış noktalarında 6 liraya satılan 210 gr ekmeğin fiyatı 7 liraya yükseldi.