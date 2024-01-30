Altın alacaklar dikkat! Bu hafta kritik...

Altın alacaklar veya elinde altın bulunanalar günlük olarak altın fiyatlarını takip ediyor. Dolar kuru, ons altın fiyatları ve Dünya'da yaşanan gelişmelerinde etkilediği altın fiyatları için bu hafta kritik... İşte 30 ocak 2024 altın fiyatları...

Altın alacaklar dikkat! Bu hafta kritik...
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Altın alacaklar veya altını bulunanlar altın ile ilgili gelişmeleri takip ediyor. Altın fiyatlarındaki gelecek seyri üzerinde etkili olabilecek faktörden, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar. Yatırımcılar, Fed'in para politikası ve faizlerle ilgili gelecek adımlarını anlamak için Powell'ın açıklamalarını dikkatle takip ediyorlar. Bu nedenle, piyasalarda Powell'ın söylemlerine yönelik beklentiler belirleyici olabilir.

30 OCAK 2024 ALTIN FİYATLARI

Altın alacaklar dikkat! Bu hafta kritik... - Resim : 1

GRAM ALTIN NE KADAR?

  • Gram altın alış: 1.981,47
  • Gram altın satış: 1.981,76

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

  • Çeyrek altın alış: 3.333,00
  • Çeyrek altın satış: 3.419,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

  • Yarım altın alış: 6.666,00
  • Yarım altın satış: 6.777,00

TAM ALTIN NE KADAR?

  • Tam altın alış: 13.291,00
  • Tam altın satış: 13.513,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

  • Cumhuriyet altını alış: 13.600,00
  • Cumhuriyet altını satış: 13.806,00

ATA ALTIN NE KADAR?

  • Ata altın alış: 13.659,00
  • Ata altın satış: 13.862,00
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