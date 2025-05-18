Altın altı ayın en kötü haftasını yaşadı: Emtia piyasalarında dalgalanma sürüyor

ABD ile Çin arasında ticaret geriliminin azalması, güvenli liman talebini zayıflattı. Bunun etkisiyle altının ons fiyatı, haftalık bazda 3.200 dolar seviyesine kadar geriledi. Bu, 11 Kasım 2024'ten bu yana kaydedilen en kötü haftalık performans olarak kayıtlara geçti.

Uzmanlar, ABD-Çin arasındaki ticaret savaşlarının geçici olarak sakinleşmesinin, altının güvenli liman statüsünü zayıflattığını vurguladı. Ayrıca, dolar endeksinin yüzde 0,8 artarak 101,1 seviyesine yükselmesi de altın üzerindeki baskıyı artırdı.

BAZ METALLER TİCARET SAVAŞLARININ GÖLGESİNDE

Baz metaller, tamamlanan haftada karmaşık bir seyir izledi. Ticaret savaşlarının yatışmasıyla küresel büyüme beklentileri güç kazansa da, Trump’ın yüzde 25'lik ithalat tarifesi tehdidi bakır stoklarında büyük bir artışa neden oldu.

Chicago Ticaret Borsası'nda (CME) bakır stokları yılbaşından bu yana yüzde 81 artarken, bu durum fiyatları baskıladı. Öte yandan, Japonya merkezli Sumitomo Metal, Batı Avustralya'daki Winu bakır-altın projesinde yüzde 30 hisse satın alarak kapasitesini genişletmeyi hedeflediğini duyurdu.

Tezgah üstü piyasada bu hafta;

Kurşun: %1 artış

Çinko: %1,3 artış

Alüminyum: %2,4 artış

Bakır: %1,3 azalış

Nikel: %1,6 azalış

PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ

ABD-Çin ticaret geriliminin yatışması, petrol fiyatlarını yukarı taşıdı. Küresel büyüme beklentilerinin artmasıyla petrol fiyatları üst üste ikinci haftayı da yükselişle tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,8 artarken, doğal gazın fiyatı ise yüzde 12,4 değer kaybetti.

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Rusya-Ukrayna barış müzakereleri ile ABD-İran nükleer anlaşmasına ilişkin gelişmelerin de petrol fiyatları üzerinde etkili olduğu açıklandı. Analistler, olası bir nükleer anlaşmanın İran’ın petrol üretimini artırabileceğine dikkat çekti.

TARIM EMTİALARINDA KARIŞIK SEYİR

Tarım emtia piyasasında da dalgalanmalar sürdü. ABD Tarım Bakanlığı (USDA), geçen hafta 58 bin 627 tonluk eski mahsul ve 746 bin 155 tonluk yeni mahsule yönelik "gizli" ihracat anlaşması yaptığını açıkladı.

Özellikle Mısır'da, başta Güney Kore ve Meksika olmak üzere 1 milyon 677 bin ton buğday ihracatı gerçekleşti. Mısır ve Rusya arasında buğday ticaretini izlemek amacıyla ortak bir komite kurulacağı açıklandı.

Tezgah üstü piyasada bu hafta;

Soya Fasulyesi: %0,1 azalış

Mısır: %1,5 azalış

Pirinç: %0,8 artış

Buğday: %0,6 artış

KAHVE VE ŞEKER FİYATLARINDA SERT DÜŞÜŞ

ABD'de faaliyet gösteren Intercontinental Exchange'te (ICE) kahve fiyatları yüzde 5,7 oranında sert bir düşüş yaşadı. Şeker yüzde 1,2, pamuk ise yüzde 2,2 değer kaybetti.

Buna karşın, kakao fiyatları haftayı yüzde 18,9 gibi rekor bir artışla tamamladı. Uzmanlar, Batı Afrika’da devam eden rekolte düşüşü ve El Nino kaynaklı hava değişimlerinin kakao fiyatlarını yükselttiğini belirtti.